Bruna, Yellow Melodies, Nunatak y más novedades musicales

Los Tiempos Modernos de La Linterna compienzan protagonizados por la iniciativa "Kultura & Co". Se celebrará del 4 julio al 9 de septiembre en distintas ciudades del país y en recintos como el Wanda Metropolitano de Madrid o el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevila. Repasamos las mejores canciones y grupos para de los años 80 que han analizado en profundidad desde Spotify. También escuchamos lo nuevo de Bruna con "Espantapájaros" y a los Yellow Melodies con "Jackie". Nos vamos de concierto con Nunatak al autocine de Espai Rabasa de Alicante y también al "BMW Drive In Fest" con grupos como Rulo y la Contrabanda, Marlon o el dj madrileño, Ed is Dead. Terminamos felicitando a Brad Delp, vocalista de Boston, por su 69 cumpleaños.