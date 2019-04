Nueve partes del cuerpo que ya no necesitamos

Como cada lunes toca hablar de salud y hoy ponemos el foco sobre ello sobre un dato curioso. Nueve partes de nuestro cuerpo que ya no necesitamos para nada. El Doctor Esteban Pérez Almeida nos lo ha explicado.

¿Sabrías localizar en tu cuerpo el “palmar largo?, ¿o saber cuál es la función que tienen los músculos de las orejas?. Posiblemente no tengas respuesta a estas preguntas, porque lo cierto es que en nuestro cuerpo hay varias partes que no sirven para nada. Músculos, membranas o protuberancias que si nos deshiciésemos de ellas no pasaría absolutamente nada.