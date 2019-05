Dolor de cabeza, causas y tratamiento

Como cada lunes toca hablar de salud y hoy ponemos el foco sobre la cefalea. El Doctor Esteban Pérez Almeida es director médico de COPE

En su peor etapa, Isabel no pasaba una semana entera sin tener dolor de cabeza. Sentía pinchazos fortísimos que comenzaban en el ojo. Había días que no podía ir a trabajar. La luz le molestaba, no soportaba el sonido y la única solución para su crisis era tumbarse en la cama y medicarse.

Más de cinco millones de españoles sufren cefalea, dolores de cabeza fuertes. Durante sus peores crisis, Isabel se sintió incomprendida. Ahora colabora con la asociación AEMECI, que ayuda a personas que sufren cefalea, el tipo más común es la migraña y cerca del 80% de los que la padecen son mujeres.

Según la OMS, la cefalea es la séptima enfermedad que más incapacidad provoca.