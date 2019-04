El 'Zas' a los “impresentables” que la han liado durante la jornada electoral

Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a todos aquellos que acudieron este domingo a las urnas a incitar un escándalo, provocando a políticos, buscando el momento mediático o directamente amenazando.

“No es por faltar, pero es que no los puedo presentar porque no sé los nombres. Y si no se los puedo presentar, pues por definición son impresentables” argumenta Herrero para explicar la utilización del término “impresentable”. Eso sí, aclara que “por la paridad he elegido a un hombre y a una mujer. Y ya, en el colmo del equilibrio por mi parte, una que está sentada y el otro de pie”, ironiza el periodista.

La primera de esas personas es una de las componentes de la mesa en la que Inés Arrimadas ejerció su derecho al voto. Y la ciudadana, “no Arrimadas sino la otra”, decidió ejercer el suyo al veto. cuando la candidata, educada, fue a estrecharle la mano antes de depositar la papeleta, se la negó. Después de introducir las papeletas, Arrimadas le volvió a ofrecer la mano, y la ciudadana se la volvió a negar. “Dos mujeres con principios y una de ellas, impresentable, porque no sé el nombre” aclara Herrero.

Y el otro ejemplo es del joven que recibió a Cayetana Álvarez de Toledo con una actitud desafiante y “con un concepto de democracia muy llamativo”.

Vídeo

“Lo de menos es la manera de entender el concepto de democracia, que es muy reveladora. Lo importante es la actitud para con quien va a ejercer su derecho al voto en unas elecciones legales. Seguro que ha habido otros casos de impresentables pero tengo el tiempo que tengo para la sección y no me da para todos. Pero que se sientan dados… con el ZAS digo” reflexiona Julio César Herrero.

Así que, a quienes “el sectarismo y la intransigencia les ha llevado a provocar situaciones incómodas y de inaceptable falta de respeto a representantes políticos (los que sean y de donde sean)” durante la jornada de votación de ayer, se llevan hoy un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”