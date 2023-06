El voto decisivo de Carlos García, que sacará a Bildu de la alcaldía de Durango: "Lo haré pase lo que pase"

Han pasado ya 19 días desde que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas y todavía muchos ayuntamientos siguen apurando sus opciones para formar Gobierno. Mañana será el día en el que se celebrarán los plenos de investidura. En algunos sitios empezarán por la mañana, otros por la tarde e incluso los hay que han elegido la noche para elegir al nuevo alcalde. Hay más de ocho mil consistorios, cada uno de ellos con sus propias historias y con pactos sorprendentes en algunos casos.

En el País Vasco las mayorías absolutas marcan sin sorpresas la constitución de los ayuntamientos. Bildu consiguió esa mayoría en 90 localidades, el PNV en 58, el PSE en 3 y el PP en 1. El resto, las formaciones de Gobierno se han basado en dos fórmulas: El pacto de PNV con los socialistas o la suma de Bildu con Podemos. Aun así todavía hay ayuntamientos que siguen apurando las últimas opciones de cara a la investidura de mañana.

Esto es lo que sucede en la localidad de Durango, considerado uno de los grandes feudos municipales de EH Bildu en la provincia. Tras las elecciones, el ayuntamiento quedaba así: nueve concejales para Bildu, ocho para PNV, dos para el PSOE, uno para el PP y otro para la formación independiente.

La suma de PSOE con PNV se quedaba a uno de la mayoría absoluta, por lo que el voto del concejal del PP es clave para echar a Bildu del Gobierno. La persona que está detrás de ese voto crucial es Carlos García, líder del PP en Durango, y adelanta en La Linterna que lo tiene claro: “Mi voto no va a ser otro más que el que me he comprometido con todos los votantes y es para sacar a Bildu de la alcaldía. Bildu saldrá de la alcaldía de Durango con mi voto. Este era el mayor feudo municipal de Bildu y estaban gestionando casi 200 millones de euros. Lo van a perder y se están poniendo nerviosos, pero pase lo que pase voy a votar para sacarles de la alcaldía”.

De esta forma, Carlos García unirá sus votos a los del PNV y el Partido Socialista: “Discrepo con ellos en muchísimas cuestiones, pero que en los asuntos básicos coincidimos y eso es no llevar terroristas en sus listas. En Durango, en concreto, lleva a una persona que ha cometido tres atentados”.

El líder del PP no tiene “ninguna duda” para tomar esta decisión que devolverá la representación a su partido en Durango. Esta decisión no es fácil de tomar y molesta a mucha gente: “Desde el momento en el que Otegi nos llamó fascistas... en ese momento sí que he empezado a ver cómo algunos de sus seguidores actuaban de manera diferente. Desde Bildu han distribuido pasquines donde nos llaman extrema derecha y esto sí que altera los ánimos de ese mundo”. Carlos García espera que mañana todo trascurra con normalidad.