La vida de película del 'talibán de Ceuta': por qué le han detenido hasta 4 veces en 20 años y volvía a estar en libertad

Hace más de 20 años, en 2002, el nombre de Hamed saltó a los medios cuando fue detenido en la frontera entre Agfanistán y Pakistán por el Ejército de EE.UU. De allí fue trasladado a la famosa base de Guantánamo, en Cuba, donde compartió celdas con otros cientos de yihadistas, también capturados por los norteamericanos en la guerra contra el régimen talibán. Tras dos años allí, fue entregado a nuestro país, donde primero fue condenado por la Audiencia Nacional por pertenencia a Al Qaeda, y luego absuelto por el Tribunal Supremo, en 2006.

Y la historia no termina aquí, porque volvieron a detenerle, esta vez por por captar menores para que se unieran a las filas de Daesh. Ahora, la Policía lo ha detenido como integrante de una célula desmantelada entre Ceuta, Madrid, Ibiza y Marruecos que planeaba atentados y unirse a las filas de Estado Islámico del Sahel. Los nueve detenidos, seis en España, están ya en prisión.

LAS INTENCIONES DE LA CÉLULA

Muñoz ha asegurado que este grupo de yihadistas "no era una célula más". Se reunían en Ceuta y en Marruecos, y planeaban atentar antes de unirse a las filas de Estado Islámico del Sahel para hacer la yihad, que es una de las organizaciones yihadistas más activas del mundo. No se sabe si este supuesto atentado era inminente, ha afirmado Muñoz. "La Policía no quiere crear alarma en la población", pero lo que si que está claro es que los cuerpos de seguridad han actuado a tiempo porque "no se podía correr ningún riesgo".

HAMED

LAS INVESTIGACIONES Y DETENCIONES

Hace un año y medio que se investigaba sobre esta célula, aunque Pablo Muñoz ha asegurado que todos ellos estaban en el foco desde hacía tiempo. "En cuanto empezaron a realizar movimientos sospechosos saltaron todas las alarmas". Los seguimientos detectaron que entre ellos mantenían contacto físico, aprovechando las facilidades para cruzar la frontera con Marruecos. Y también, por supuesto, se comunicaban a través de redes sociales.

Finalmente, la operación se ha realizado de forma coordinada en Ceuta, donde hubo cuatro detenidos, Madrid, Ibiza y Marruecos, donde hubo otros tres arrestos. Muñoz ha afirmado que los detenidos guardaran en sus domicilios "algo más de 15.000 euros en efectivo, una cantidad de dinero notablemente superior a la que se suele encontrar en operaciones de esta naturaleza".

guardia civil

Hamed Abderrahman Ahmed nunca ha dejado sus actividades yihadistas. A mediados de 2001 se fue de Ceuta sin ni siquiera avisar a su familia. Tras numerosas detenciones y posteriores absoluciones, ahora ha sido detenido de nuevo como miembro muy activo de esta célula.