"Ves las miradas perdidas": Ángel Expósito fue testigo del drama de la guerra en Ucrania

Este jueves, hemos conocido que Zelenski acudirá a la cumbre europea que se celebra en Granada. Él mismo ha anunciado que se encontraba en la ciudad a través de sus redes sociales.

El comunicador fue testigo directo del drama de la guerra. Tuvo la oportunidad de hablar con el presidente ucraniano y narró, minuto a minuto, todo lo que vivió en el país. Un ejemplo de ello es su intervención en 'El Paseíllo del Tron', su sección de 'Herrera en COPE'.

Expósito entró en un tren de camino a Kiev. Desde ahí, lanzó una reflexión. Se encontraba como a 40 minutos de llegar a la capital ucraniana. "Salimos anoche de la frontera de Polonia, vía Cracovia. Hay bastantes controles policiales, mucha seguridad dentro del tren. Hay una relativa calma pero lo que impresiona como el 90% de los pasajeros son mujeres. Es increíble. Los únicos, algún extranjero y algún señor mayor. Todo lo demás, son mujeres que vuelven a casa".

Añadía el director de 'La Linterna' que "alguien me decía que hay un tren para cinco millones de ucranianas. Aquí vamos nosotros, llegando a Kiev en un ratito. Tengo un sentimiento encontrado. Por una parte, todo el mundo está triste. Ves las miradas perdidas, pero es una tristeza mezclada con orgullo. La gente es muy seria. Tú les preguntas por el pasado fin de semana y dicen: ¿qué esperabas? La invasión no funcionó, guerra no funcionó para el invasor y la locura de los Wagner tampoco".

Así ponía fin Expósito a su viaje a Ucrania recordando los momentos que le han marcado: "Impresionante"

En el tren de vuelta, el director de La Linterna trató de recordar el momento que más le marcó en su visita: “Me quedo con Oksana, esa mujer viuda, en la tumba de su marido, muerto en la batalla de Bajmut. Una mujer impresionante. ¡Qué honor y qué gloria a los caídos!”.

Otros miembros del equipo destacaron otros de los instantes que han dejado atrás: “Me quedo con el orgullo nacional, empezando por Julia y su hijo voluntario de 19 años, por los fallecidos y por la mirada de Zelenski y su orgullo hablando”, destacó Mata.

Por su parte, Rubén se quedó con “el surrealismo de lo que es la normalidad en una guerra. Parece mentira que veas a una familia columpiando a sus hijos y que suenen las sirenas y todo el mundo se esconda. Es surrealista, pero es la guerra”.

El comunicador de COPE, durante su reunión con el presidente ucraniano, le pedía que hiciera un balance del desastre humano causado por la guerra. Todo ello, después de que el periodista compartiera con él la historia de la viuda de un soldado fallecido en batalla que le regaló "un trocito de metralla".