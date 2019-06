Varios filósofos franceses se llevan un 'zas' por su apoyo a Josu Ternera

A los filósofos Alain Badiou, Etienne Balibar, Jean-Luc Nancy, Toni Negri y Jacques Rancière. Mucho ojo porque esta sección tiene hoy un nivel espectacular. Bienvenidos a la primera edición de Intelectuales de Francia. Alguno no es francés pero es que si no no me queda bien.

Estamos hablando de muy sólidas cabezas del pensamiento moderno. Pues resulta que se han unido para redactar una especie de manifiesto o de declaración que fue publicada por el diario francés Liberation el día 30 de mayo. Se titula: "En apoyo de Josu Urrutikoetxea".

Empiezan aclarando que “no es el pasado del combatiente el que nos interesa aquí sino su contribución política al proceso de paz en curso en el País Vasco”. Y a partir de ahí, os pensadores dejan estas perlas, que dan mucho que pensar.

1. La detención es “un golpe para la inteligencia política, la perseverancia en la idea de justicia, el compromiso con la reconciliación de los pueblos”.

2. Josu Urrutikoetxea tuvo el coraje de abrir el debate y reasignar la estructura para que pueda permitirse poner fin a la lucha armada.

3. Se preguntan esto: ¿se imaginaría, en Sudáfrica, en junio de 1991, una vez que se abolieran los pilares de las leyes del apartheid, que el futuro ganador del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, volvería a ser encarcelado?

4. Rechazamos que frente a la determinación y la posición moral de Josu Urrutikoetxea para superar un conflicto armado, se enfrentará al desprecio, la humillación y, en última instancia , la represión.

Vamos a ver, intelectuales. No entro en vuestra manera de entender la justicia ni la calificación que os merece el terrorista. Solamente destaco estos términos que habéis escrito: Habéis llamado ‘combatiente’ a un terrorista; habéis calificado de ‘proceso de paz’ lo ocurrido en el País Vasco, habéis hablado de la ‘reconciliación de los pueblos, habéis calificado lo ocurrido de ‘lucha armada’, y habéis equiparado lo ocurrido en el País Vasco con lo sucedido en Sudáfrica y a Josu Ternera con Nelson Mandela.

No deja de resultar llamativo, y un pelín inquietante, que los cinco, con cabezas privilegiadas, se hayan comido el argumentario de una organización terrorista ignorando que cuando uno asume un lenguaje asume también una forma de ver las cosas. Y esto sí que es de vuestra competencia como filósofos.

Así que, por apoyar a Josu Ternera asumiendo sin la menor crítica el argumentario completo de una organización terrorista, los filósofos Alain Badiou, Etienne Balibar, Jean-Luc Nancy, Toni Negri y Jacques Rancière, se llevan un..Zas!