Israel Remuiñán analiza con Mamen Vizcaíno una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana

Hoy es el primer día de Ángel Expósito tras la vuelta de vacaciones. Dicen que este primer contacto con el trabajo suele ser el más duro. Buscando en internet, el síndrome postvacacional es un trastorno adaptativo que afecta a un trabajador después de un periodo de descanso más largo de lo habitual. El individuo, no se ve capaz de responder a la exigencia que supone la vuelta a la rutina. Algunos síntomas son el bajo estado de ánimo, apatía, ansiedad o decaimiento.

La realidad es que Expósito no ha desconectado, pero vamos a ayudarle en la vuelta a la rutina. Lo primero es hacerle saber de que hay muchos más como él. Un momento perfecto para pensar que hay gente que incluso no tiene vacaciones. La gente no puede verte, pero lo cierto es que tu vienes con un buen moreno dominicano. Si los consejos dados hasta ahora no le sirven, si no puede superar este síndrome ni dejar la radio, lo mejor es que le haga caso a Leo Harlem en una de sus mejores reflexiones.

La verdad es que Ángel ha estado un mes de vacaciones. Ha hecho senderismo por el Caminito del Rey. Ha visitado Gibraltar, ha cogido un barco hasta Ceuta, ha hecho remo, ha vuelto al Juan Sebastián Elcano, ha visitado el Panteón de Marinos Ilustres y ha cantado con los Secretos.