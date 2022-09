Una investigación con participación española, cerca de mejorar la vida de 35.000 personas con Síndrome de Down

En nuestro país hay casi 35.000 personas con Síndrome de Down, cuyas familias, muy probablemente, hayan celebrado una de las noticias que hemos podido conocer hoy. Una noticia que podría marcar un antes y un después en sus vidas: la revista 'Science' ha publicado una investigación, con participación española de la Universidad de Córdoba y el Instituto IDIBAPS de Barcelona, en la que han desarrollado una terapia que mejora las funciones cognitivas de varios hombres con Síndrome de Down. En este caso, podría ser clave para combatir casos de demencia.

Se trata de un tratamiento que consiste en la administración de la hormona gonadotropina, relacionada con la fertilidad y la reproducción, que mejora las funciones cognitivas de las personas con Síndrome de Down. De siete pacientes que han recibido esta hormona, seis han podido experimentar mejorías en sus funciones cognitivas.

Delmiro Prieto es presidente de la Asociación Síndrome de Down de Galicia, ha asegurado en 'La Linterna' que no es "una cosa menor" sino que es "un trabajo solvente". Eso sí, ha matizado que esta investigación aún es "preliminar" y no podemos tampoco creer que el resultado es "plenamente satisfactorio". Es por ello que Prieto ha pedido cautela.

"Hay que tener en cuenta que hay unas veinte investigaciones abiertas sobre el tema. Eso es muy importante y estoy seguro de que un futuro va a haber unos resultados importantes, pero de momento hay que ir paso a paso y ver la evolución del mismo", ha argumentado Prieto. En este sentido, ha reclamado que se siga avanzando y normalizando la situación de las personas con Síndrome de Down.