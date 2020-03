Una inspectora de Trabajo, en COPE: "El coronavirus sería una razón justificada para trabajar desde casa"

Si no tienes abuelos a mano (y aunque los tengas) y no puedes hacerte cargo de tus hijos porque estás trabajando, ¿qué haces? ¿Cómo solucionamos estas medidas y problemas de absoluta urgencia ante la crisis del coronavirus? Ana Ercoreca, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, responde a estas inquietudes laborales en ‘La Linterna’.

“Los trabajadores tienen derecho a solicitar aquellas adaptaciones o restricciones de jornada para conciliar su vida familiar y laboral. La empresa, a través de un proceso de negociación (que dura 30 días), diría que sí o que no. Estaría más contemplado para situaciones de larga duración. La empresa diría si lo acepta o no, cuál es la razón y las discrepancias a la jurisdicción social”, expone.

Sin embargo, “la legislación laboral no ha contemplado esta circunstancia por el coronavirus”. Por tanto, “el trabajador tendría que solicitar esa adaptación o redistribución de la jornada por razones objetivas (considero que las hay) y la empresa tendría que decir si sí o si no”, según afirma Ercoreca.

“A día de hoy, no hay ningún permiso laboral retribuido. No existe la obligación de que el empresario tenga que darlo. La ley habla de derecho a solicitar, no derecho a pedir. Es una situación muy difícil. Mis amigas me están preguntando qué hacen con los niños. Muchas viven en Madrid y no tienen a sus padres allí”, cuenta también.

“Sé que hay algunas empresas que ya están recomendando el teletrabajo. Vamos a esperar y a seguir las recomendaciones. Otra cosa es el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos. Eso sí que está, pero lleva también una reducción de sueldo. Y suele ser una medida más definitiva”, apunta esta inspectora de Trabajo en los micrófonos de ‘La Linterna’.

“Oía a un corresponsal que decía que en Italia habían concedido un permiso laboral. Vamos a ver si aquí, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se articula algún tipo de permiso. O si se puede trabajar desde casa: creo que sería una razón justificada, lo están diciendo las autoridades sanitarias”, sentencia.