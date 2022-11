Una experta señala el motivo por el que un 70% de españoles que lo necesitan no van al psicólogo

Casi el 70% de los españoles que lo necesitarían, no van al psicóloogo porque es muy caro o por "vergüenza". Cada sesión cuesta unos 50 euros de media y, normalmente, es un tratamiento que debe alargarse en el tiempo para solucionar el problema. Además, todavía hay muchos prejuicios a la hora de acudir a este tipo de consultas y, en ocasiones, las personas tienen miedo a lo que se puede hablar de nosotros, hablar nuestros temores, exponer nuestras situaciones íntimas, que nos hagan sentir vulnerables.

"Los desconocido da miedo, lo que no conocemos nos asusta. De ahí el estigma en cuanto a la salud mental. Aún nos encontramos con personas que siguen diciendo esas frases de 'bueno, esto es para los locos'. Ese tipo de frases que, desgraciadamente, estamos acostumbrados a escuchar", dice Alba Navarro, psicóloga y experta en terapia de tercera generación.

"Esto se podría prevenir con psicoeducación emocional, en las aulas desde pequeños. Es muy importante saber indetificar nuestras emociones y conocer la función vital que tienen en nuestra vida. Todas las emociones forman parte de la condición del ser humano y nos preparan para afrontar nuestro día a día", agrega.

Ante esto, Laura, quien se se separó hace un año reconoce que "estaba reacia: "Da pereza ir a contar tu vida a alguien. Pero fui. A día de hoy, estoy muy contenta y muy feliz porque mi vida ha dado una vuelta de 180 grados". "Ir al psicólogo no es nada malo. Si a alguien le pasa algo en la vida, hay que ser valiente de pedir ayuda y enfrentarse a los miedos y a las carencias, pero no es nada malo", defiende.









"Mucha gente tampoco va por los mitos que existen"



"Cuando tienes en tu vida una situación que solo no sabes afrontarla, vas a un psicólogo. Lo que te gastas en salir a cenar una noche, pues te lo puedes ahorrar para ir a terapia. Vas una vez al mes y si necesitas más, no te comprar ropa. Pero la salud mental es igual de importante que la salud visceral", reconoce.

"Cada vez son más las personas que rompen con ese tabú de ir al psicólogo. Pero es lógico que la primera vez que se asiste se sienta vergüenza o miedo. Hay personas que consideran que su bienestar emocional no necesita la misma atención que cualquier otra sintomatología física, dejando como última opción el ir a terapia. O porque consideran que todavía no necesitan seguir un tratamiento psicológico porque no quieren enfrentarse al problema o por prejuicios por miedo a lo que piensen. Es un estigma social muy presente", reflexiona la psicóloga Aurora García Moreno.

"Mostrar esa intimidad en una consulta no es nada sencillo. Primero, porque puede dar una mala imagen ante el profesional. Se tiene que crear un clima de confianza que favorezca el tratamiento. Mucha gente tampoco va por los mitos que existen, desde creencias erróneas por falta de información hasta prejuicios de amigos y familiares que influyen negativamente en el paciente a la hora de decidir si acuden o no a estos profesionales", indica la psicóloga.

