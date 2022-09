Una experta explica en 'La Linterna' qué ocurre tras una erupción volcánica: "El magma no se acaba"

No hay que olvidar que cuando hablamos de Canarias hablamos de unas islas que tienen un origen volcánico. La erupción que tuvo lugar el año pasado es sin duda la peor y más larga de la historia de La Palma. Esto ha hecho que el cono volcánico se haya levantado 187 metros de altura y hay zonas que están por encima de los 400 grados centígrados. Un año después hay barrios que son completamente fantasmas debido a los gases letales que el volcán sigue desprendiendo, lugares como la Bombilla o Puerto Naos.

Después de la erupción, los vulcanólogos han puesto en práctica la gestión del riesgo “hemos visto una erupción en directo seguimos trabajando para poder mejorar el sistema de monitorización”, subraya la investigadora del CSIC y experta en riesgo en islas volcánicas Marta López.

El principal problema es que a la población se le olvida el origen de las islas. Ya que como estos eventos transcurren de forma poco frecuente, pasa desapercibido. Recordemos que desde los años 70 no había habido una actividad de estas dimensiones. Por ello es importante recordar el origen de las islas, este papel deben asumirlo los científicos divulgadores. Por lo tanto, las islas Canarias son una zona volcánica, de esta forma se justifica la actividad volcánica como algo normal, pese a que parezca anormal cuando ocurre.

Por otro lado, la experta ha explicado en ‘La Linterna’ el significado de los movimientos sísmicos. Estos se dan antes, durante y después de la erupción. Entendemos que estos son provocados por el movimiento del propio magma. De tal forma, que al inicio se producen los movimientos sísmicos porque el magma busca llegar a la superficie. Sin embargo, cuando la erupción se termina no es porque el magna no se haya acabado, sino que la presión ha disminuido. “Sigue quedando magma porque las cámaras magmáticas no se vacían”, ha subrayado la experta.

La sismicidad es un movimiento o acomodación del sistema, pero no quiere decir que vaya a tener lugar otra erupción. También existe preocupación por los gases desprendidos durante la erupción, los cuales son desprendidos por la lava. Cabe destacar que la salida de estos gases depende de varios factores como la colada de lava, la composición, temperatura.

"Se pueden minimizar los impactos de un volcán de este tipo, pero no el evento", subraya López. La peligrosidad es el evento y este no se puede parar, por lo tanto, no se puede evitar que tenga lugar una erupción. Sin embargo, lo que se puede disminuir es la exposición de la sociedad, teniendo un buen sistema de detección, investigación y educación para saber cómo reaccionar ante estos casos.