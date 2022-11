Hallazgo histórico: una egiptóloga española descubre en Mallorca el papiro más antiguo del mundo

Egipto, una de las grandes civilizaciones de la historia. Su cultura milenaria nos ha dejado grandes inventos como el papel, la escritura o la medicina. Incluso hoy en día seguimos aprendiendo muchas cosas de ellos. De hecho, una egiptóloga española ha descubierto recientemente toda una joya: se trata del texto filosófico más antiguo que se conoce en el mundo.

Son unos papiros que fueron escritos hace unos 4.000 años, en concreto, los más antiguos que existen en nuestro país y la egiptóloga Marina Escolano ha dado con ellos. Después de acabar la carrera de Historia en Alicante, Marina se fue a Baltimore, en Estados Unidos, para hacer su tesis doctoral.

Hace 8 años, un día que se había quedado trabajando hasta bien tarde, empezó a comprar fotografías. Eran papiros escritos en la misma época, y así fue como se dio cuenta de que unos papiros del Museo Bíblico de Mallorca coincidían con un texto original de 'El debate de un hombre y su ba', una de las narraciones más importantes del mundo egipcio.

"Comparando estas fotografías, de repente me di cuenta de que no solo tenían mis fragmentos signos que eran iguales a las fotografías del rollo de Berlín, sino que la disposición del texto en general, la separación entre las columnas de texto, y todos esos detalles eran exactamente iguales. En ese momento digo, ostras, puede que esa del mismo papiro", explica la experta.

Marina preguntó a sus directores de tesis si eso podía ser real, si podían confirmar lo que ella había descubierto, y le dijeron que sí. Este giro de guion hizo que Marina tuviera que cambiar su presentación a pocos días de un congreso. Era su primera ponencia en un congreso científico y tenía todos los ojos de los expertos puestos en ella: "Me tiré un año trabajando exclusivamente en la publicación de los fragmentos, no solo en la traducción, sino en su reinterpretación. Me ofrecieron publicar el estudio en la revista más importante sobre lengua egipcia".

Por qué es tan importante el hallazgo de estos papiros

Pero, ¿qué son exactamente esos papiros? Este texto es una conversación previa a la muerte entre un hombre y lo que los egipcios llaman el ba, algo así como el alma que aparece en el momento previo a la muerte. Precisamente este texto muestra la conexión entre el espíritu y la persona unidos por una cuerda que salía de la barriga del hombre. Los egipcios creían que el hombre moría cuando se cortaba esa cuerda.

Pero la incógnita que tenía Marina era el origen de esa conversación. Se conocían textos donde los egipcios describían sus rituales funerarios y su visión del inframundo. Pero este papiro va más allá, refleja cómo los egipcios trataban la enfermedad, un aspecto muy poco conocido hasta hoy. Por eso, los papiros de Mallorca aclara cómo se relacionaban con la muerte. "Trata de responder preguntas que son atemporales, por ejemplo, cómo concebimos la muerte", cuenta, y es que aunque quedan muchas incógnitas por resolver, pero estamos ante un hallazgo histórico. "Podría ser el primer testimonio histórico de una experiencia cercana a la muerte, según un egipcio lo vería", concluye.