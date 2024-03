Una chef de Alcorcón crea una hamburguesa que, al morderla, sabe a algo muy diferente: típico de Semana Santa

Paula Beer es cocinera en el obrador de Alcorcón Nude Cake, ubicado en la Plaza de los Príncipes de España, en el local 9. En el repaso de este Jueves Santo en La Linterna a los mejores platos de la pascua en las diferentes ciudades de España, Rubén Corral contaba el descubrimiento de esta artesana que le ha valido un segundo premio en un certamen gastronómico de la Comunidad de Madrid que organiza la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE).

Se trata de una 'burger-torrija': “La idea me la dio un chef fantástico que se llama Chema Isidro, y nosotros en el obrador la hemos perfeccionado al ponerle el 'queso', que es una crema pastelera y darle la forma de la loncha, además de añadirle la típica 'cebolla roja pochada' con cabello de ángel con arándanos”, cuenta Paula en La Linterna que, confiesa, “a todo el mundo le encanta” y le sorprende que parezca una hamburguesa pero sepa a torrija.









Cómo se prepara la 'hamburguesa'



Explica la cocinera que la elaboración del plato tiene “un grado mayor de dificultad” en tanto que las hacen al horno en lugar de freirlas en aceite. “La carne la hemos simulado con pan de centeno, porque era lo más parecido en color”. Eso sí, la experiencia les ha demostrado que el pan de centeno era otra complicación en sí misma ya que “al ser amargo y estar tan compacto no cogía la leche bien y había que dejarlo en remojo”. Terminaron de hacer “millones de pruebas” hasta que consiguieron dar con la clave de la 'burger-torrija'.

Pero la receta no se queda ahí, falta la salsa: “El kétchup es una confitura de fresa, la mostaza es crema pastelera y la mayonesa es mascarpone”, confiesa Paula a Rubén Corral en COPE. “Mis amigos me dijeron que siempre se me ocurren cosas raras, pero ya están acostumbrados”. Eso sí, explica que intentaron hacer patatas fritas de guarnición con plátano macho, pero había un problema: no sabían a torrijas. “No pegaban, y al final menos es más, así que lo dejamos”.

Y es que, al ser preguntada por los motivos de dedicarse a los hornos, Paula tiene una persona siempre en mente: suj abuela. “Desde pequeña con mi abuela siempre hacíamos postres en casa. Llevamos dos años con el obrador en Alcorcón y siempre hemos querido dar un producto natural y que sea como si lo estuvieses haciendo en casa con tu abuela”, cuenta en los micrófonos de COPE, al tiempo que reconoce que ya tiene un gran invento pensado para el año que viene.





