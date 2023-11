Última hora sobre el estado de salud de Alejo Vidal-Quadras: Los dos objetos que recogieron en la zona

El periodista Alejandro Requeijo, colaborador habitual en La Linterna, daba este martes la última hora sobre el estado de salud del ex dirigente popular Alejo Vidal-Quadras, atacado el pasado jueves en el barrio madrileño de Salamanca cuando se montaba en su vehículo. Un intento de asesinato que constó en un disparo que le cruzó la cara pasando de pómulo a pómulo y que, según lo que él mismo explicó al despertarse, podría tener relación con sus negocios con la oposición iraní.

No obstante, la policía mantiene abiertas varias vías de investigación. Así lo explicaba el periodista de El Confidencial. “Lo que está claro es que la Brigada Provincial de Información quiso que se investigase en la Audiencia Nacional y no en un Juzgado ordinario con menos medios y más carga de trabajo generalmente”, explica a Expósito. “También te recuerdo que esto empezó en manos del Grupo V de Homicidios y ha ido recayendo el peso en los expertos antiterroristas. Es el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge el que en su auto apuntó a la autoría terrorista y Vidal-Quadras el que apuntó a la pista iraní”.









Los dos objetos recogidos en la zona del ataque



Como explica el colaborador de COPE, las pesquisas corren a cargo de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, agentes que “han investigado a grupos yihadistas pero también otros casos con ramificaciones internacionales como el asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid”. Así, aclara, en esos casos también se investigó en la Audiencia Nacional como ahora el disparo a Alejo Vidal-Quadras. “Se considera terrorismo por el juez, lo que le abre la puerta a ser considerado víctima y acceder a ayudas”.

En cualquier caso, las pesquisas avanzan lentas y de forma muy hermética. Lo poco que se sabe es que en el lugar de los hechos aparecieron dos cosas: un pendrive que nada tiene que ver con el caso, y un casquillo de bala que se lo llevó la Policía Científica. “Ya te digo que si esto fue cosa de un encargo ese casquillo lo que me trasladan es que va a ofrecer pocos datos de la pistola porque estará limada o alterada para no dejar rastro de su número de matrícula. Es algo habitual en los bajos fondos”, añade Requeijo.

La Policia investiga el tiroteo a Vidal-Quadras en Madrid / EFE









Última hora del estado de salud de Vidal-Quadras



Sobre el estado de salud del fundador de Vox, el periodista ha querido dar una última hora “según ha transmitido su entorno”. “Creo que a ti te ha llegado la misma información”, comenta en dirección a Expósito. Esa última hora es que “le desintubaron ayer y ya respira solo, aunque le cuesta porque tiene toda la zona inflamada. Sigue en observación en la UCI pero ya está despierto y consciente y se comunica como puede, sin hablar todavía”, añade.

“Recordemos que el disparo le atravesó la mandíbula. Pero bueno, saldrá de esta”.





Las motos de la huida



Sobre la huida de los atacantes, hablamos de dos motos. Una es en la que los testigos dicen que huyó el autor del disparo y otra persona que conducía. Así, los testigos que han prestado declaración a la Policía identifican la moto como una Yamaha. “Bien, ese mismo día se supo que en Fuenlabrada, a media hora de distancia de donde se produjo el disparo, apareció una moto calcinada”, recuerda el periodista.

La Policia investiga el tiroteo a Vidal-Quadras en Madrid / EFE









“Lo que me trasladan fuentes del caso es que esta segunda moto es una BMW. Está a nombre de un ciudadano español pero también se sabe que al menos la usó un francés buscado en su país por asesinato”, desvela. No obstante, estos datos no parece que tengan relación, pero los agentes no se atreven a descartar nada. “Y si los testigos se fijaron mal y no fue una Yamaha con la que huyeron, se han recabado vídeos de las cámaras del barrio, no solo del día de los hechos, si no también de anteriores para ver si detectan que a Alejo lo estuvieran sometiendo a seguimientos”.