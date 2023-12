Terapias CAR-T contra el cáncer: esto dice la ciencia sobre si hay peligro por los efectos secundarios

En los últimos años, las terapias CAR-T han supuesto un gran avance para los tratamientos contra el cáncer. Estas células, modificadas en el laboratorio a partir de la sangre del paciente, han demostrado su eficacia al vencer incluso tipos de cáncer sanguíneos resistentes a las quimioterapias convencionales.

El doctor Antonio Pérez, es el Jefe de Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica en el Hospital Universitario La Paz y explicaba en'La Linterna' que "era una necesidad médica no cubierta, donde la quimioterapia no conseguía curar a los enfermos. El índice de respuesta mantenida en más de 5 años es alrededor del 40 o 50 por ciento. La terapia no es un medicamento al uso, en cáncer pensamos en quimioterapia donde tienen efectos adversos".

Precisamente estos efectos son los que está investigando ahora la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA). Consideran que existe la posibilidad de que las terapias con células CAR-T puedan causar otro tipo de tumores. El divulgador científico de 'La Linterna', Jorge Alcalde,explicaba que el significado de lo que va a hacer la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, es que "de momento lo que ha hecho es lanzar un comunicado que ha sorprendido a la comunidad científica. Como efecto secundario, en algunas ocasiones, se podría estar produciendo mayor riesgo de padecer otro tipo de cáncer. Recordemos que esta tecnología, que lleva algunos años en el mercado, consiste en extraer células del sistema inmunitario de una paciente de cáncer y en el laboratorio introducirles una información genética para que estas células generen a su alrededor unas proteínas que sirven de señalización de las células cancerosas".

Y añadía que se trata de un "avance muy prometedor, pero sí es cierto que han aparecido estos casos y es lo que ha hecho que la FDA emita este comunicado". Sin embargo, no hay muchos casos en los que se hayan desarrollado otros tumores, "hay muy pocos, son cerca de 30.000 personas que han recibido esta terapia bien como proceso de curación, y según la FDA puede haber un par de docenas, es muy pequeña la probabilidad".

Los efectos adversos del tratamiento

Si bien este tratamiento ayuda al sistema inmunológico del cuerpo a encontrar y atacar las células cancerosas, también tiene algunos riesgos. "los efectos adversos más conocidos son los efectos inflamatorios que se producen en las primeras semanas. Hay un efecto tardío como la inmunodepresión humoral y el último es el coste", comentaba el doctor Antonio Pérez.

Es importante recordar que efectos secundarios hay en todos los tratamientos y, en este caso, el riesgo se considera bajo en comparación con los beneficios observados en muchos de los pacientes ya tratados. Pero, ¿cómo afecta la investigación a la percepción de las terapias CAR-T en el ámbito médico y entre los pacientes? "La inmunoterapia es muy prometedora en el futuro, pero le queda un largo recorrido todavía. Este tipo de noticias no deberían enfriar la esperanza de que la inmunoterapia siga creciendo como alternativa muy potente en el futuro para curar algunos cánceres que todavía hoy no tienen curación".

"La clave es diferenciar si los casos están relacionados con la terapia"

El doctor Antonio Pérez ofrece las claves para los pacientes que estén considerando las terapias CAR-T como una opción de tratamiento. "Son susceptibles de tener un segundo cáncer con cualquier tratamiento, aquí la clave es diferenciar si los casos están relacionados con la terapia".



Y en eso está trabajando la Agencia del Medicamento de Estados Unidos y la Agencia Europa del Medicamento (EMA), en este contexto, ha dicho "que va a pedir información al respecto y, por tanto, va a abrir una investigación, pero ninguna de estas noticias debería paralizar la función que las dos instituciones tienen", recalcaba Jorge.