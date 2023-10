España es líder en investigación en CAR-T, una inmunoterapia con la que ya han sido tratados más de 1.000 pacientes en nuestro país y que ha demostrado ser eficaz frente a ciertos tipos de cáncer, especialmente hematológicos, como la leucemia o el linfoma. Se cumplen 5 años desde su implantación en nuestro país y el principal reto sigue siendo su financiación.

Se prescribe como alternativa a la radio y a la quimio en algunos cánceres hematológicos como ciertos tipos de linfoma o la leucemia generalmente en pacientes de riesgo y con recaídas. España es puntera en estas terapias innovadoras en la investigación académica que es la que no tiene un proceso industrial detrás y llevan a cabo distintas instituciones, centros u hospitales como el Clinic de Barcelona que ha sido pionero en este terreno.

2BEHBNF 2BEHBNF Cytotoxic T Cell Attacking Cancer, Illustration









Para algunos pacientes es su única opción de tratamiento

El problema es que este medicamento vivo y personalizado que permite insertar en los glóbulos blancos del paciente sus propias células previamente extraídas y modificadas genéticamente para que reconozcan y ataquen el tumor es un proceso complejo, largo y, sobre todo, caro y esto es algo que dificulta su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud que, a su vez depende, del visto bueno de la Agencia Española del Medicamento.

“Para algunos pacientes es su única opción de tratamiento, pero al estar pendientes de la aprobación en España no pueden acceder a estos medicamentos que sí han sido aprobados en Europa. Y todo porque nuestro país tarda en financiar e incorporar estos nuevos medicamentos como los CAR-T que dejan de ser experimentales en el momento en el que son aprobados por la Agencia Europea del Medicamento” denuncia en COPE, Raúl Córdoba, jefe asociado de Hematología y Coordinador de la Unidad de Linfomas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

En España, en 5 años, son más de 1.350 pacientes los pacientes que han solicitado estos tratamientos que cuestan entre 350.000 y 500.000 euros por dosis y que aquí se han aprobado para, un tipo de linfoma agresivo (el linfoma B de células grandes con dos indicaciones y también en caso de segunda recaída) y para un tipo de leucemia aguda linfoblástica.

Pendiente del visto bueno de Sanidad



Están aún pendiente del visto bueno de Sanidad, los medicamentos CAR-T para pacientes con esas formas de linfoma que recaen durante el primer año después de la quimioterapia, que son pacientes de muy alto riesgo. Tampoco se ha aprobado aún la terapia para el linfoma de células del manto ni otro tipo de leucemia aguda linfoblástica, tampoco para el mieloma múltiple que es la última que ha validado la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Si estos medicamentos son tan caros es porque producirlos es complejo y también lento. Lo primero es obtener los linfocitos del paciente y modificarlos genéticamente para que aprendan a reconocer y a luchar contra el tumor, algo que se hace en laboratorios situados fuera de España inicialmente en Estados Unidos y ahora también en Ámsterdam.

“Se inserta en las células este receptor nuevo de forma artificial que tiene patente y después tenemos que activar y expandir las células para poder tener un mayor número para administrárselas al paciente. Es algo costoso porque implica muchos cultivos y controles y lleva entre 4 a 6 semanas. Cuando ya está todo manufacturado el producto tiene que volver a España con los costes que esto implica y al paciente hay que hospitalizarlo, en ocasiones, durante más de un mes. El proceso es complejo y los costes superan el ya elevado precio del medicamento que puede alcanzar el medio millón de euros. A ello hay que sumarle todos los tratamientos previos y posteriores a los que tiene que someterse el paciente y también su hospitalización que encarecen todo el procedimiento” subraya Córdoba.

EF00B3 EF00B3 Close-up view of a cancer cell





29 centros autorizados

España dispone de 29 centros autorizados para administrar terapias CAR, los 15 centros con los que empezó a funcionar la Red de Centros Especializados en Terapias avanzadas en noviembre de 2018 y los 14 aprobados hace un año, uno de ellos pediátrico, pero las asociaciones de pacientes siguen considerando necesario encontrar una solución para mejorar el acceso a la innovación terapéutica porque como señala Begoña Barragán presidenta de la Asociación Española de Linfoma, Leucemia y Mieloma http://www.aeal.es/, “las personas que tienen que acceder estas terapias han sufrido ya varias recaídas, tienen mal pronóstico y no se pueden permitir esperar más”.

La coordinadora de la Estrategia Regional de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, Elena Casaus, también considera mejorable el acceso a la medicación. Considera que nuestro marco jurídico debe de ser renovado porque el actual “presenta indefiniciones en cuanto al acceso a medicamentos pendientes de decisión de financiación o de medicamentos excluidos de financiación a pesar de que no tienen alternativa terapéutica”, algo que, según subraya, “genera inequidad”.

Otro de los retos pendientes es, según el doctor Córdoba, el exceso de burocratización de cada una de estas demandas, la correcta identificación de los pacientes candidatos y una mejora de la comunicación entre los hospitales que administran estas nuevas terapias.

Se trabaja en fármacos de tercera y cuarta generación

En 5 años también ha habido avances, entre ellos, el haber aprendido a incorporar una terapia completamente nueva; la colaboración entre los centros de referencia acreditados para incorporar estas novedosas terapias, la especialización de los profesionales sanitarios en esta inmunoterapia o la creación de un comité de evaluación centralizado con unos protocolos compartidos para que todas las Comunidades Autónomas tuvieran las mismas oportunidades y que ha resultado en la aprobación de más de 9 de cada 10 solicitudes.

Una de las peticiones aprobadas fue la de Enrique Menéndez. Tras diagnosticarle con 34 años un linfoma en fase 4 “todo salió mal o al revés de lo esperado, no toleré la quimioterapia. Después me plantearon un auto trasplante de médula, pero después de dos tratamientos fallidos estaba destrozado a nivel mental y familiar. Me tuvieron que ingresar, estuve 25 días en el hospital en Oviedo al borde del abismo con muchas complicaciones y me dieron prácticamente por perdido. Fue entonces cuando me hablaron de la terapia CAR-T y aunque al principio me daba miedo, me informé y empecé a verlo con esperanza”.

El problema para este paciente como el de muchos otros es que al no existir un hospital habilitado en Asturias tuvo que desplazarse a otra Comunidad Autónoma para recibir el medicamento. En su caso eligió Cataluña porque su hermana y sus 4 sobrinos están en Barcelona, pero otros pacientes no tienen esta posibilidad y algunos han tenido que renunciar al tratamiento por no poder costear los gastos que implica vivir varias semanas fuera de casa.

Dos años después del diagnóstico y un año y medio después de acceder a la terapia CAR-T Menéndez se ha curado: “de estar en una silla y en una cama que no me podía mover a estar haciendo deporte, qué más puedo pedir. Estoy convencido de que estos tratamientos son el futuro de muchos tipos de cáncer”.

Ahora mismo los especialistas en estas terapias ya trabajan en fármacos de tercera y cuarta generación con mayor efecto antitumoral y menos efectos adversos. También investigan su aplicación en otro tipo de cáncer que no sea linfoide si no mieloide para el que aún no hay un buen CAR-T que funcione como tampoco se ha logrado con tumores en órganos sólidos como cáncer de mama, colon o páncreas.

Y todo porque según recuerda José Luis Poveda, gerente del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia “el mundo terapéutico ha cambiado del mundo químico al mundo biológico y, en la próxima década, las terapias avanzadas van a aumentar de forma explosiva y habrá que acompasarlo con una modernización de los procedimientos para poderlos administrar”.