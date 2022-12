Sergio Tejada, excongresista peruano: "Castillo no tiene respaldo de las fuerzas políticas ni de las armadas"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha anunciado este miércoles la disolución temporal del Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberle apartado de la jefatura del Estado. El Fiscal General de Perú ha denunciado, tras conocer la noticia, el quebrantamiento del orden constitucional. Por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional ha pedido las fuerzas armadas que se reestablezca el orden tras el anuncio de Castillo.

Sergio Tejada es sociólogo y excongresista peruano y ha asegurado este miércoles en 'La Linterna' que se ha producido "una ruptura del orden constitucional". En este sentido, ha lamentado que desde el día uno, "se ha buscado la vacancia de Pedro Castillo". Además, ha matizado que incluso un sector de los que "alentaban" su vacancia no fue capaz de reconocer los resultados "y han buscado normas para que sea más fácil suspenderlo".

A juicio de Tejada, la respuesta de Castillo ha sido la peor: "Romper el orden constitucional para declarar un golpe de estado que, al parecer, no va a poder ejecutar porque no tiene el respaldo ni de fuerzas políticas ni de las Fuerzas Armadas". Estas últimas, ha subrayado, "no han hecho caso a la indicación que ha dado el presidente de la República".

"Cuando tuvimos un autogolpe de estado de Alberto Fujimori en 1992, la ciudad estaba llena de tanques. Las Fuerzas Armadas y policiales impedían el acceso de los congresistas al recinto parlamentario y ahora no ha ocurrido, lo que significa que no están respaldando estas medidas extremas", ha agregado.

"Castillo no solo va a perder el apoyo de las fuerzas que le sostenían, sino del sectores del pueblo", ha concluido.