Sánchez viaja a Marruecos con su familia para pasar unos días de vacaciones

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha aterrizado este martes en Marrakech (Marruecos) con su familia para pasar unos días de descanso, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas. Sánchez ha iniciado así sus vacaciones estivales tras pasar estos días en Moncloa tras las elecciones generales del pasado mes se julio.

En años anteriores, sus vacaciones se centraban en la residencia oficial de La Mareta, en la isla de Lanzarote. La residencia de La Mareta fue regalada por el Rey Hussein a Juan Carlos I en 1989, que la cedió a Patrimonio Nacional. Es una moderna casa-palacio diseñada por el artista lanzaroteño César Manrique.





'Narcisismo casi patológico'

Un tema el viaje a Marruecos que han comentado los colaboradores de La Linterna este martes en la tertulia del programa. El primero de ellos, Fernando Jáuregui: "Esto de la Mareta, incluso una fuente oficial de la Moncloa lo había dicho, que iba a ir, que no iba a tener el despacho con el Rey en Marivent pero, bueno, les gusta que nos equivoquemos. Ya se han ido otros, de hecho de Felipe González se llegó a decir que tuvo una casa en Marruecos".

Así, el colaborador de COPE explicaba que lo que le parece mal es "que abdique de algunas obligaciones que debe tener un presidente del Gobierno, y este es el úncio país de Europa en el que el líder de la oposición y el presidente no se han reunido en un año". Por su parte, Agustín Pery iba más allá, y calificaba de "provocación" el viaje a Marruecos.

"A mí no me parece bien porque no me parece que la situación política y personal no da para esto y, con todos los destinos, que haya elegido Marruecos, me parece que denota un 'narcisismo casi patológico'. Se siente fuerte, respaldado, esa mayoría social hace que se sienta fuerte y qué forma mejor de provocar tensiones que irte a Marruecos cuando estás bajo sospecha desde Pegasus".