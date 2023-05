Salvador, vecino de Bonanova, sobre la desokupación en el barrio: "¿Es legal? No. Pues fuera, que los saquen"

Tensión en la plaza de Bonanova, en la parte alta de Barcelona. En este momento, dos manifestaciones de ideologías opuestas coinciden frente a dos viviendas okupadas.

Por un lado, un grupo de vecinos que apoyan a la empresa desokupa. Por el otro, sin embargo, aquellos que apoyan a los antisistemas. Unos 300 Mossos d'Esquadra permanecen desplegados en la zona, lugar en el que se encuentra Mar Puerto, de COPE Barcelona, quien ha contado en 'La Linterna' cómo se desarrollan los hechos.

Puerto ha tenido la oportunidad de hablar con Salvador, un vecino que vive enfrente y cuenta que la situación es "incómoda".

"En el día a día no hay convivencia complicada, pero es que yo no estoy en el tema de okupas sí, okupas no. Me da igual esto. Es un tema legal, de ley. ¿Esto es una okupación? Sí. ¿Esto es legal? No. Fuera, que los saquen", ha contado.





Puerto ha relatado que la empresa desokupa ha llegado a la zona con bengalas de fuego y que en torno a las siete de la tarde, los agentes de seguridad han comenzado a desalojar la zona. A esta hora, los okupas permanecen en las ventanas, con cascos de seguridad, y dando golpes "a modo de protesta".

Los vecinos de Bonanova permanecen pendientes de lo que ocurra en una noche que, parece, será larga en Barcelona.