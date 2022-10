Ryma, iraní, narra cómo mantienen a presos como Santiago Sánchez: "Las detenciones están a la orden del día"

Miles de personas se manifestaron ayer en diferentes puntos de Irán, justo cuando se cumplían 40 días de su muerte. De esa brutal paliza por no llevar el hiyab. Irán vive uno de los momentos más convulsos de los últimos años... y es que estas protestas han sido respondidas con represión por parte del régimen.

La policía ha cargado contra los manifestantes. Lo ha hecho con gases lacrimógenos y con disparos, a lo quer hay que sumar el llamamiento a más movilizaciones justo cuando termina el luto por la muerte de la joven. El régimen, por su parte, ha anunciado que llevará ante un juez a todos los detenidos en las protestas. Más de 500, y cuatro de ellos podrían enfrentarse a la pena de muerte...

Es la situación en Irán, un país en el que la gente se ha levantado contra el régimen jomeini. Gente que de una forma u otra, están marcadas por lo que se está viviendo allí.

Uno de los protagonistas de esta historia es español. Se llama Santiago Sánchez, salió a pie hacia Catar con la intención de llegar al mundial. Todo iba bien, pero al llegar a Irán se le perdió la pista. Nadie sabía dónde estaba Santiago, ni siquiera su familia. Sus padres ya le habían avisado de que cruzar la frontera del Kurdistán era peligroso.

Su madre, Celia estuvo ayer en el Cascabel de TRECE TV. La realidad es que después de 24 días sin saber nada de su hijo, se han enterado por los medios de que se encuentra en una prisión de Teherán. Detenido, dicen los medios locales, que por visitar la tumba de Masha Amini. Pero Celia está muy enfadada con la embajada española. Se queja de que no recibe respuesta desde hace más de una semana.

Por otro lado está Ryma. Es iraní de adopción, pero lleva más de 30 años trabajando como traductora en España. Está impactada por el caso de Santiago pero sabe perfectamente lo que se dice en Irán: "Los tienen en aislamiento a este tipo de detenidos".

De las últimas semanas, la historia que más impacta es la de Reza Hagiyatenad, uno de los periodistas más influyentes del país, pero también uno de los más críticos con el régimen. Tuvo que irse al exilio, y murió hace solo unos días fuera del país. Su cuerpo fue repatriado para que su familia pudiera velarlo y darle el último adiós pero el régimen ha detenido el cuerpo nada más llegar a la capital: "Es increíble que el régimen tenga miedo al cuerpo sin vida de un periodista crítico con ellos".

Pero Ryma sigue impactada por lo que está ocurriendo en Irán.

En el caos iraní está Esfir. Es madre de familia y profesora. Trabaja en una academia. El nombre que hemos dado es falso, y prefiere no revelar su ciudad concreta por motivos de seguridad. Ayer, cuando se cumplían 40 días de la muerte de Masha, todo el mundo sabía que habría protestas pero ella fue igualmente a la academia. Iba a dar clase pero... "Ese día no cancelamos las clases. Los alumnos no podían venir a clase porque estaban pegando tiros en la calle".

Pero si hay unos protagonistas de estas protestas, son los jóvenes. Elika tiene 18 años y es española, pero hija de padres iraníes. De hecho tiene a toda su familia allí salvo a sus padres. Pero año tras año, vuelven a Irán para estar con todos ellos.

Elika vive una realidad totalmente diferente a la de cualquiera de las mujeres de su familia, o de sus amigas iraníes. Cada vez que se juntan y se cuentan cosas las diferencias son abismales. Por ejemplo, coger un taxi. Este verano cuando fue a verlos tuvo que coger uno y sufrió un ataque de ansiedad por todo lo que le podría haber pasado: "Ser una mujer en Irán es tener que estar alerta las 24 horas del día".

Por otro lado está el testimonio de Sara Sangsefidi. Estuvo en 'La Tarde' hace unos días. No lleva velo, pero asegura que la protesta va más allá: "Ya no queremos la república islámica. Basta ya después de 44 años sufriendo este régimen". La policía repasa su vestimenta, pendientes de si ven algún mechón de pelo. Te enfrentas a la cárcel.. o a un castigo como el que sufrió Sara, 50 latigazos muy fuertes: "Por cada uno me decía algo que había hecho mal. Esto le pasa a todas las mujeres en Irán".

Las mujeres son las grandes víctimas de la represión de los jomeini. Pero no son las únicas, hay hombres que también la sufren, sobre todo si te sales del camino marcado. Allí se vigila sobre todo la universidad. Shakib es profesor de una facultad clandestina. Con la llegada de los jomeini expulsaron de la universidad a todos los profesores y estudiantes que profesaban el bahaismo, o lo consideraban contrario al islam..

Esos estudiantes siguen sin tener acceso a la universidad publica 40 años después, por eso los profesores que habían sido expulsados decidieron ponerse de acuerdo para montar una universidad clandestina. Shakib sueña con que estos chicos puedan volver a la universidad oficial, que la educación pueda ser libre y minorías puedan disfrutar de sus derechos..