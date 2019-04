Rufián se lleva un 'Zas' por sus palabras de desprecio hacia Bertín Osborne

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, en nueva edición de ‘Intelectuales de la República proclamada pero no implementada porque votar no es un delito y yo fui a merendar… de Cataluña’.

Es conocido que la relación entre Rufián y el presentador de televisión Bertín Osborne no es la mejor del mundo, de hecho es cantante llegó a decir del político: “Es un imbécil con carné. Que deje de hacer el payaso”.

La semana pasada, tanto Albert Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal pasaron por el programa 'Mi casa es la tuya' de Telecinco, a lo que Rufián escribió en Twitter: “En los 80 las entrevistas políticas las hacía José Luís Balbín en La Clave de TVE. En los 90 Manuel Campo Vidal en los Debates de A3. Y ahora Bertín Osborne en Mi Casa es la Tuya de T5. Yo creo por aquí se explican muchas cosas”.

A ese comentario le respondió el twitter El aguijón: “En los 80 en el Congreso se escuchaba a Peces-Barba. En los 90 se oía a Julio Anguita. Y ahora a Gabriel Rufián. Yo creo por aquí se explican muchas cosas”. Así como la twittera Cynthia Díaz: “En los 70 en el Congreso estaba Ignacio Camuñas: Licenciado en Derecho y Derecho Comparado. Diplomático. En los 90 en el Congreso estaba Alfredo Pérez Rubalcaba: Doctorado en Química. Y ahora Gabriel Rufián: Diplomado en Relaciones Laborales”.

“Mira que me caes bien, porque lo que haces tiene mucho mérito y hay que servir, que no vale cualquiera. Pero después de tantos años viviendo de lo que vives deberías saber que no hay nada más lamentable que hacer una crítica política y que te la devuelvan utilizando la misma estructura. Es demoledor. Y de ahí ya no sales” le contesta por su parte Julio César Herrero.

Así que, por “querer hacer un comentario incisivo y gracioso y salir con el tweet entre las piernas”, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”