La respuesta de Rubiales a Juanma Castaño en octubre que cobra nuevo sentido tras la confesión de su abogado

La confesión del abogado del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sobre los supuestos espionajes al presidente de la AFE, David Aganzo, ha sido la última de las polémicas sobre el papel del máximo responsable del fútbol en nuestro país. En su día El Confidencial desveló que la Federación había encargado espiar a David Aganzo.

"Para que te hagas una idea, es como si desde la patronal, la CEOE, se ordenase investigar al líder de la UGT. De hecho esta es una de las cosas que investiga el Juzgado de Majadahonda, y también la Fiscalía Anticorrupción en el llamado 'Supercopa Files'", explica el periodista de El Confidencial, Alejandro Requeijo, autor de la información sobre el abogado de Rubiales. "La novedad Ángel es que es el propio abogado de Rubiales el que ha metido a su jefe en un lío y ha abundado en estas sospechas", añade el colaborador de La Linterna.









La confesión del abogado de Rubiales



Según dijo el abogado del presidente de la Federación, ese espionaje fue autorizado por el máximo responsable del fútbol español. “Esta confesión viene recogida en una investigación interna del Colegio de Abogados de Madrid, el caso es que se elevó una queja contra el abogado de la Federación que tuvo que dar explicaciones”, apunta Requeijo en COPE. La resolución recoge la siguiente frase sobre la declaración:

"En cuanto a la contratación de un investigador privado, el letrado explica que recibió el encargo profesional del presidente de la Federación de denunciar supuestas prácticas contrarias a la ética sindical del presidente de la AFE. Motivo por el que aconsejó a su cliente que sería necesario acreditar dichas imputaciones y que sería un medio adecuado el encargo de un informe de investigación privada"





Las palabras de Rubiales a Juanma Castaño en octubre



Esta versión del abogado contrasta con la ofrecida por Rubiales hace precisamente seis meses en El Partidazo de COPE, donde le preguntaba el director del programa, Juanma Castaño: “¿Mandó usted espiar a David Aganzo, presidente de la AFE?”. Ese día respondía el presidente de la FederaciónL: “No, totalmente falso, no tengo ni idea, pero ni idea, lo he dicho, desconozco y no he ordenado nada por el estilo”

Pero aún más allá, Castaño insistía: "¿Le pagó la Federación a la agencia de detectives Cryptex Europa SL para que espíe a Aganzo?", a lo que Rubiales insistía en que "no". Otro detalle al que hay que sumarle la justificación de la Federación sobre el porqué de las palabras del abogado. "La Federación ha emitido un comunicado que dice que el Colegio de Abogados les entendieron mal. Que la recomendación de espiar a Aganzo se la hicieron a un tercero y no a Rubiales", explica Requeijo. Pero, ¿qué consecuencias va a tener todo esto?









“La mano derecha de Rubiales, Andreu Camps, dijo hace un año que había una investigación interna para descubrir quién había encargado el espionaje. De esto hace un año y no me consta que a la jueza le hayan mandado nada”, explicaba el periodista de El Confidencial en COPE.