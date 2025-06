El reconocimiento al esfuerzo, al trabajo y al sacrificio tiene premio

Hoy nos centramos en la élite de la excelencia en sus estudios, hablamos de 100 estudiantes universitarios becados de entre más de 1.045 candidaturas y que gracias a su esfuerzo, dedicación, trabajo y sacrificio para ser los mejores han sido becados para continuar sus estudios en las mejores universidades del mundo. Este programa de la Fundación la Caixa lleva ya 43 años en funcionamiento, es un verdadero hub de talento nacional.

Estas becas son la demostración de que en España hay mucha gente que se toma muy enserio esto de estudiar y de ser referentes en el mundo en sus especialidades. Las universidades que más becados reciben de este programa son University of Cambridge (12), la University of Oxford (9), la London School of Economics and Political Science (6), la Columbia University (6) y la ETH Zürich (5).

¿Qué implica esta beca? ¿Qué beneficios tienes?

El programa cubre todo el coste de la matrícula y un estipendio mensual. Además, se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de unas jornadas de orientación previas a la incorporación a las respectivas universidades. Los becarios pasan a formar parte de la Asociación de Becarios de la Fundación ”La Caixa”, un clúster de excelencia formado por más de 6.200 personas con formaciones profesionales, intereses y talentos diversos que se han convertido en una referencia en los ámbitos académico y profesional. Desde el inicio del programa de Becas de postgrado en el extranjero, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2024, la Fundación ”la Caixa” ha destinado una inversión acumulada de más de 219 millones de euros a la formación en el extranjero de 3.977 estudiantes.

Fundación La Caixa en La Linterna

La inversión de la Fundación ”La Caixa” en la convocatoria del año 2024 ha sido de 10 millones de euros. El coste medio de las becas concedidas para realizar estudios de posgrado en el extranjero es de 100.000 euros. Los estudiantes agraciados son de toda España y también del extranjero. Los 100 becarios de la promoción del año 2024 provienen de 27 provincias españolas, de 2 distritos portugueses y de 4 países más (Andorra, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido). Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (31), Madrid (23), A Coruña (4), Valencia (3) y Castellón (3). La edad media de los becarios es de 24 años (en el momento de recibir la beca).