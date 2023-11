La reacción de Expósito tras la última excusa de Xavi por el mal juego del Barça: "Es un crack"

Ya están todos los preparativos en marcha, en el Congreso de los Diputados, para el debate de la Investidura de Pedro Sánchez, que empezará este miércoles a las 12:00 horas. Ángel Expósitomencionaba que ante los que dicen que lo ha dado todo, "no estamos de acuerdo, creemos que hemos cedido poco, hay que darles mucho más" y para explicarlo, lo ha analizado con el comunicador Jon Uriarte, en la sección 'He visto luz'. También han hecho una alusión al mal juego del Fútbol Club Barcelona y las excusas de Xavi Hernández.

Para conseguir apoyos, Jon ponía el ejemplo del famoso anuncio del pulpo de compañía, "Si Sánchez quiere el apoyo, que admitan el apoyo del pulpo como animal de compañía".

Y los comunicadores bromeaban con jugar al Scattergories con todos los que conforman el acuerdo por la amnistía, "lo bonito tiene que ser como el sueldo del café, no solo un dinero de golpe, sino que cada día te perdonen una cosa". El director de'La Linterna', respondía con un ejemplo, "los que apoyen a Sánchez no tengan problemas con la subida de los precios. Deberíamos darle unos vales de estos de compra a Puigdemont y su señora a la salida de Bruselas y que cuando venga que le pille bien en Gerona".

Otra situación distinta es la del día a día y evitar el estrés de tener que enfrentarte a problemas de tráfico o aparcar, "eso se lo puede enseñar Pedro Sánchez, que para ir de Moncloa a Ferraz va a ir en helicóptero, o sea es que va a ir de Moncloa a Argüelles, que es una estación de metro, en helicóptero. Proponemos que quien mañana apoye a Sánchez tenga aparcacoches gratis siempre, de por vida", decía Expósito.

Carles Puigdemont ha pedido un guardaespaldas

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ve clara su seguridad y ha pedido a la administración autonómica que le proporcione de un Mosso D'Esquadra que haya hecho las funciones de guardaespaldas. Los comunicadores no tenían claro sobre el número de guardaespaldas que le dotarían y decían "como pide no, como le vamos a pagar", "pero, ¿uno solo?", "tendrán que turnarse".

El Fútbol Club Barcelona en crisis

El club catalán no está en su mejor momento y es que últimamente no está teniendo sus mejores actuaciones en el terreno de juego, si es verdad que están sacando algunos resultados adelante, pero el juego no les acompaña. Esto se está viendo reflejado en la clasificación de La Liga EA Sports y es que tienen por delante al Real Madrid y al Girona. Los comunicadores bromeaban con esta situación, y Ángel Expósito decía "¿Qué hacemos? Hay que hacer caso a Xavi Hernández, se les dan los 3 puntos, que se dividan directamente las competiciones y ya está" y ponían declaraciones del entrenador del Barça quejándose del césped y el clima.

"La última es que los periodistas critican como juegan y eso les afecta mucho, y este es el autor de: "En Qatar se vive muy tranquilo, ya podríamos copiar que país más pacífico, es un crack, tendría que ser el ministro del Gobierno de España, otra cesión", señalaba Expósito.