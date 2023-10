El director de La Linterna, Ángel Expósito, reaccionaba este jueves a las explicaciones de la cantante colombiana Shakira a por qué ha lanzado tantas canciones criticando y lanzando 'dardos' a su ex, el fundador de la Kings League, Gerard Piqué. El último de esos 'hits' es el conocido como 'El Jefe', junto a Fuerza Regida, y que ya se ha convertido en todo un éxito en las plataformas de streaming.

Antes de esta, ya llegaron otras canciones como 'Te Felicito', junto a Rauw Alejandro, y que fue precisamente la que supuso el pistoletazo de salida a la 'mediatización' de la ruptura entre el ex futbolista y Shakira. A raíz de la letra 'te felicito, qué bien actúas' toda España conoció los problemas entre ambos y el inminente divorcio. Luego llegaría la 'Session' junto al productor y DJ argentino Bizarrap, llena de dardos al ex del Barça. Desde pullas hacia la madre de Piqué a la nueva pareja del ex futbolista, Clara Chía, y que supuso uno de los temas más reconocidos, a día de hoy, de Bizarrap.









La reacción de Expósito a las explicaciones de Shakira



Antes de comentar las palabras de la colombiana, ya el director de La Linterna se extrañaba al sonar la 'Session' con ese 'sorry baby'. De hecho, la redactora del programa, Nekane Fernández, ironizaba con que el comunicador iba a “vetar” el tema, por las reiteradas críticas del periodista a la música de Shakira. “Sigo sin entender nada, pero me da igual”, añadía.

“Nuestra amiga Shakira ha vuelto a hablar, esta vez para explicar por qué está sacando tantas canciones como la que estamos escuchando, en las que habla de su relación con Piqué y en las que no deja de lanzar dardos a todo el mundo”, comentaba Fernández. Así, la explicación de la colombiana es que le instaron a modificar las letras para evitar las críticas al barcelonista: “Cambia la letra, esto no puede salir. Y yo he contestado que no soy una diplomática de la ONU, soy una mujer, soy una loba herida”.

Así, la reacción de Ángel Expósito no se ha hecho esperar, y ha sido de lo más rotunda: “Impresionante, la piel de gallina”, sentenciaba con mucha ironía. “Yo entiendo a Shakira, después de esto ya sé por qué saca estas canciones”, bromeaba su compañera mientras Expósito seguía en sus trece: “Me da igual”.





El secreto que le cuesta un millón a Shakira



Lili Melgar. Es boliviana, como decimos, y ejerció como niñera de los hijos de Gerard Piqué y Shakira durante los años en los que la pareja vivía ¿feliz? en Barcelona. En el videoclip de la canción, que puede ver y escuchar en el siguiente vídeo:

En este videoclip, se puede ver la aparición estelar de Lili Melgar. Una aparición por la que Shakira le habría pagado un millón de euros, además de garantizarle parte de los derechos de la canción, tal y como se informó este jueves en el nuevo programa vespertino de Ana Rosa Quintana, TardeAR.

Pero las imágenes no son la única pista que Shakira ha ido dejando por el polémico vídeo. En el momento en el que aparece la niñera, en el momento en el que Lili se gana su millón de euros, Shakira dice: "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización". Un nuevo dardo a Piqué, quien habría despedido a la mujer boliviana que descubrió la infidelidad que mantenía el entonces defensa culé con Clara Chía. Hasta tal punto llegó el asunto, que Melgar fue la persona que se dio cuenta de que alguien se estaba comiendo la mermelada que sólo comía Shakira, además de encontrar ropa de otra mujer por la casa.