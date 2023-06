La reacción de Ángel Expósito tras oír qué le dijo Mourinho al árbitro en el parking: "¿Pero esto es verdad?"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, reaccionaba este jueves en el programa en directo tras escuchar las palabras que le dedicó el entrenador de la AS Roma, José Mourinho, al árbitro en el parking tras perder la final de la Europa League. “Es muy mal perdedor, nunca defrauda. Para demostrarlo tengo a Jon Uriarte, que no sabe ganar porque pierde siempre”, comenzaba la sección 'He visto luz' el comunicador de COPE.

Así, mientras ambos hablaban de otros grandes 'malos perdedores' del deporte, Uriarte revelaba una anécdota de uno de sus conocidos cercanos: “Yo conozco uno que le dejó su mujer delante de todo el mundo y dijo: no, esto lo arreglamos enseguida en casa, para no llevarse ella el disgusto”, bromeaban ambos comunicadores, antes de acordarse de uno de los personajes más mediáticos de la historia del fútbol español: “En el deporte los malos perdedores llenarían albumes de cromos, pero se podría resumir en uno: Jesús Gil. El mal perdedor, ¿nace o se hace? Nosotros creemos que se trae de serie”.





Ángel Expósito y lo que le dijo Mourinho al árbitro



Tal y como explicaba el colaborador de La Linterna, tras despreciar la medalla de subcampeón se acercó Mourinho al coche de los árbitros, que estaba en el parking, y les dijo esto:

Audio









Unas palabras que no se han quedado sin respuesta por parte de ambos comunicadores de COPE: “No hace falta saber idiomas, da igual, para entender que le entra un apretón de estómago con la UEFA y se acuerda de la familia de los árbitros”, comentaba el periodista vasco, mientras Ángel Expósito no daba crédito: “Pero, ¿esto es verdad?” “Sí, sí, sí, pero además encarándoles, le va a caer una gorda”, añadía Uriarte. Y es que la Roma perdió este miércoles la final de la Europa League contra el Sevilla, que conquistó su séptimo título europeo.

“De todas maneras, Mourinho no nos pilla por sorpresa, incluso cuando todo le va bien le repatea la más mínima crítica. Intenta disimularlo, como todos los malos perdedores, pero se nota”, comentan. Lo ha dicho en portugués, español, inglés, italiano, y también sin palabras, con gestos. Como ayer, antes de terminar el partido”.

Así, ambos periodistas subrayaban, a raíz del momento viral, que “3l mundo está lleno de malos perdedores, que cuando le pillan en un fallo, se enfada. Hay mucha gente anónima que también encaja mal las derrotas, como que te echen del trabajo”.

El gesto de Mourinho con la medalla



Y es que, además de las palabras al árbitro, el entrenador portugués se quitó la medalla de subcampeón de la Europa League y se la entregó a un joven seguidor de la Roma ubicado detrás del banquillo. El muchacho no cabía en sí de gozo tras recibir el recuerdo. Mourinho había explicado hace años por qué hace estas cosas:

"A veces, cuando gano, no me quedo con las medallas, imaginen cuando pierdo... En mi caso, la medalla se iría a algún lugar en mi casa. Y para ese niño es la luna. Para el niño, seguro es algo que va a mantener y recordar por siempre. Creo que es algo que el chico nunca olvidará".