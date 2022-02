Radiografía de los abusos sexuales en España

Sofía tiene 21 años. No recuerda bien durante cuánto tiempo abusaron de ella, pero sí la edad que tenía cuando empezó todo. Era solo una niña 9 añitos. En su caso sucedió dentro de su familia... en su casa... y el protagonista fue su tío materno. Ella ni siquiera sabía lo que estaba pasando.

Imagínate la situación. Una familia dividida por la denuncia una niña que se calla lo sucedido durante toda la adolescencia, que duda sobre si lo que su tío hacía con ella era normal o no. Luego, cuando es consciente de que se trata de un abuso decide callárselo hasta que cumple 18 años ahí es cuando explota. Sofía consiguió recuperarse poco a poco en CAVIAS. El centro de asistencia para víctimas de abusos sexuales en Aragón. Allí consiguieron curar muchas de sus heridas hasta el punto de que ahora se atreve a compartir su historia. Su abusador fue condenado a entrar en prisión y ella estudia la carrera de Derecho.

Hoy quiero hablarte de uno de los temas más delicados y preocupantes que existen en nuestra sociedad. Es sin duda una de las lacras de nuestro tiempo que pone los pelos de punta y que deberían hacernos reflexionar. Te hablo de los abusos sexuales sobre todo cuyas víctimas son menores. Y es que cada año se producen unas 6.000 denuncias de abusos sexuales cuya víctima es un menor. Lamentablemente se estima de que sólo el 15% de los casos llegan a denunciarse. Mira te voy a dar tres datos. 2 de cada 10 niños en España han sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. El perfil de la víctima son niñas adolescentes de entre 13 y 16 años. El 84% de los abusadores sexuales son conocidos. La mitad, dentro del entorno familiar: padres, tíos, abuelos... La realidad es que solo leerlos impresionan. Son cifras que se obtienen gracias a un informe de Save The Children, la organización que dedica sus esfuerzos proteger a los menores, en especial a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Te hablo de un estudio que hace una radiografía de la situación actual de los abusos en la infancia señalando dónde sería bueno actuar, analizando fallos y haciendo propuestas. Datos que por ejemplo deberían hacernos pensar sobre dónde fijarnos a la hora de combatir los abusos: en el entorno familiar. Es algo muy preocupante tal y como nos cuenta Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children. Lo que está claro que es que en la lucha contra los abusos, la clave está en la prevención. Sin embargo, cuando llegamos tarde, lo que hay que hacer es proteger al menor, hay que velar porque sus derechos de infancia no se vulneren, y aquí hay margen de mejora.

Dentro del informe, se hace referencia al calvario judicial de la víctima desde el momento de la denuncia hasta la sentencia final. Muchas propuestas hacen referencia a la especialización de jueces y fiscales, y a cambios en el proceso judicial para darle agilidad y evitar que víctima y abusador coincidan.

Aproximadamente, el 50% de las denuncias de abusos sexuales que entran en los juzgados españoles, tienen como víctima a un menor de edad. Desgraciadamente este problema es tan solo la punta del iceberg porque como te digo, se estima que apenas el 15 % de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Esta radiografía sobre los abusos sexuales en la infancia nos muestra un drama que afecta de manera transversal a toda nuestra sociedad y que tiene unos perfiles muy concretos: niñas de entre 13 y 16 años y dentro del entorno familiar.

Al margen de este informe de Save The Children quiero darte otro dato.. Lo leía días atrás en El País.. Se trata del primer estudio de prevalencia realizado en seis países europeos, incluido España, con una muestra de 10.302 personas sobre abusos.. Pues bien, ese informe concluye que el 65% de los menores han sufrido violencia psicológica y el 35% violencia sexual durante la práctica deportiva Datos y contexto de un problema que refleja la situación de los abusos en la infancia y del que te quiero hablar ¿Cómo es el perfil del abusador? ¿Cómo engañan a sus víctimas para poder abusar de ellas? Hoy te hablo de la lacra de los abusos sexuales a menores.

Como te digo entre los espacios más comunes donde se producen este tipo de abusos sexuales a menores es el entorno familiar. Este informe de Save the Children asegura que los abusos se dan en todo tipo de familias y contextos. Además asegura que alrededor del 84 % de los abusadores son conocidos en mayor o menor grado, por sus víctimas. Pero ¿Qué tipo de perfil tienen estos abusadores? Bárbara Zorrilla es psicóloga.

Pone los pelos de punta pensar que de media un niño sufre abusos sexuales durante 4 años. ¿Cómo se acerca el abusador a la víctima? ¿Por qué se prolongan los abusos durante tanto tiempo? El abuso sexual constituye una manipulación de los niños, de sus sentimientos, de sus debilidades, de su confianz y se basa en una relación de desigualdad de poder. Los abusos sexuales a niños tienen como objeto su parte íntima y sensible, su sexualidad, justo en un momento en el que está en desarrollo y en el que aún no se tienen las capacidades necesarias para entender las implicaciones de lo que está pasando. Sus agresores aprovechan su cercanía con su víctima para aprovecharse de ellos.

Si no hay fuerza de por medio, la clave que hace que un niño o una niña no se resista o no grite, o que colabore o participe activamente, es la desigualdad de poder existente entre ese menor de edad y el perpetrador. El niño acaba incluso por defenderle ante cualquier problema que exista. Como te digo los agresores utilizan y juegan con la confianza del niño para poder realizar el abuso. Después con el paso de los años es muy probable que ese miedo que la víctima tenía se alargue en el tiempo provocando que nunca de ese paso de denunciar lo que sufrió.

La siguiente cuestión que nos tenemos que plantear es cómo se puede luchar contra los abusos.. Hace más de una década que la Iglesia en España trabaja de forma sistemática para prevenir abusos a menores pero también para afrontar denuncias e investigarlas. Cada denuncia planteada se mira y se investiga tanto por parte de las diócesis, como de las órdenes religiosas. y se anima a acudir a la fiscalía. La Conferencia Episcopal Española ha aprobado un documento único con un conjunto de normas que engloban toda la normativa de la Iglesia y del Vaticano para afrontar los abusos de menores. Además la Iglesia tiene al menos una oficina especializada en cada provincia para denunciar abusos sexuales a menores o personas vulnerables. En total son 70 oficinas en toda España allí acogen a cualquier víctima independientemente del ámbito en el que se haya producido el abuso.