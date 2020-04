¿Qué pros y contras tendría la renta básica?

Hoy te vamos a explicar qué es la renta básica o ingreso mínimo vital. Ya sabes que hay follón porque en teoría se iba a presentar hoy en rueda de prensa pero que finalmente se ha quedado en un simple anuncio. El martes la ministra de Hacienda dice que se aprobaría en unas semanas. Ayer por la tarde en el Congreso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, suscribe sus palabras y dice que la medida es compleja y que se necesitan unas semanas más para tenerla lista… pero hete aquí que a última hora de la noche, y desde el entorno de Pablo Iglesias, se filtra que el jueves, o sea hoy, el vicepresidente Iglesias y Escrivá anunciarían ese ingreso mínimo vital.

Y aquí no acaba la cosa. Esta misma mañana el ministro de Seguridad Social dice que se ha enterado por la prensa de ese supuesto anuncio. Sólo un par de horas después Pablo Iglesias, a través de su twitter, reconoce que aún faltan algunas reuniones más para que pueda realizarse el anuncio. Al margen de las evidentes discrepancias entre los miembros de Podemos y los del PSOE sobre el cuándo lo que sí está claro es que se aprobará un renta básica o renta mínima de la que se beneficiarán unos tres millones de personas. A la espera de conocer los detalles de esa futura renta básica, nuestro economista de cabecera y profesor de IE Business School, Fernando Fernández, considera que se trata de una medida que no va a solucionar los problemas de esta crisis. Dice Fernando Fernández que se trata de una medida muy compleja que no debería aprobarse unilateralmente y considera que hay profundas dificultades tanto en la gestión administrativa como en la línea divisoria que se establecerá. Está claro que el asunto sobre la renta básica genera debate. Da para hablar largo y tendido lo vamos hacer durante los próximos minutos con Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía del IES.