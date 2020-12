Que ninguna familia se quede sin Navidad

Muchos españoles que cenaron el año pasado con sus familias en Navidad no se habrían imaginado nunca que este año se iban a sumar a las llamadas colas del hambre, la crisis económica derivada de la pandemia ha hecho que comedores y bancos de alimentos no den a basto. En la Fundación Mapfre son muy conscientes de esta situación, nos lo ha contado Daniel Restrepo, director del Área Social de la fundaciónSe estima que uno de cada tres niños en España no tendrá una cena de Navidad, ni por supuesto ni un solo regalo.

La Fundación MAPFRE lleva varios años trabajando en el programa Sé Solidario, una acción que responde a la necesidad de estas familiasLa Fundación trabaja con muchos colectivos de distintas formas. Desde donaciones monetarias, a través de voluntarios, donaciones de otros tipos. La Fundación Mapfre canaliza toda esta solidaridad y también intenta difundirla y darla a conocer en la sociedad.

¿A quién van dirigidas esas ayudas? A pequeñas entidades socialesLa propia Fundación Mapfre destina recursos propios para potenciar el programa. Desde el inicio de la pandemia ha hecho un donativo extraordinario de 35 millones de euros. 20 destinados a otros países en los que tiene presencia desde hace tiempo. Los otros 15 han servido para comprar material sanitario, apoyar a personas mayores, a la investigación de la vacuna y de posibles tratamientos.

Todo ello dentro de nuestro país.Parte de esta campaña es lo que han llamado la tarjeta alimentaria. Una tarjeta de 150€ para poder gastar en una gran superficieos economatos. Bancos de alimentos, hacen una labor extraordinaria. Pero no pueden repartir alimentos frescos. Con esta tarjeta alimentaria se suple esta necesidad porque es la propia familia la que se acerca al supermercado y compra los productos que necesita.

Más de 40 entidades de toda España han colaborado en los últimos tres meses en el reparto de esta tarjeta. Además, Carrefour se encarga de su producción. Y la Fundación a la par, que trabaja en la integración laboral de personas con discapacidad, produce el packaging y los elementos de entrega.

Ahora que se acercan estas fechas tan señaladas la Fundación Mapfre ha decidido lanzar la tarjeta Navidad. La idea es la misma, que familias con menores a su cargo y personas vulnerables en situación de aislamiento puedan adquirir artículos de primera necesidad, y también juguetes. La tarjeta incluye una felicitación con este mensaje.

Y también unos dulces navideños y golosinas para los niños. Para que aunque sea más austera y diferente. Todo el mundo pueda celebrar la Navidad. "SéSolidario es una iniciativa de Fundación MAPFRE cuyo objetivo es que este año ninguna familia se quede sin Navidad”.