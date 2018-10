"Lo que hay es un nacionalsindicalismo catalán en la educación"

El defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha contado este miércoles que su institución ha recibido 28 quejas sobre adoctrinamiento en centros educativos catalanes en el curso 2017-18. Fernández Marugán ha recordado que el objetivo fundamental de la educación es "enseñar a pensar" pero no decir "lo que pensar".

Aquí encaja contar la historia de Francisco Oya, profesor, pero desde el pasado mes de abril no ha vuelto a dar clases. Actualmente está de baja. La Generalitat le abrió un expediente por ser crítico con las tesis independentistas. Francisco no podía consentir que sus alumnos llegaran a la selectividad con una versión de la historia sesgada. Dice que los alumnos deben aprender historia, no propaganda.

Oya ha contado en 'La Linterna' que las 28 quejas son "solamente la punta del iceberg", porque "la gente tienen miedo a pronunciarse de una manera apartándose de las tesis del separatismo". "Salirse del guión tiene un precio y la gente se lo piensa dos veces", explica el profesor.

Para abrirle expediente, la Generalitat arguyó que era "un profesor que hace comentarios machistas, sexistas, homófobos...".

En cuanto al estado de la Educación en Cataluña, Oya sostiene que el adoctrinamiento en las aulas "no es una novedad", ya que es algo que "se venía detectando desde los años 90", cuando un grupo de profesores, de los que él formaba parte, iniciaron una plataforma por el biligüismo en la que elaboraron un informe después de "examinar los contenidos de los libros de texto".

Lo que pasa es que ahora, a su juicio, "la cosa se ha ido haciendo cada vez con más descaro y con menos alternativas", pero insiste en que esta situación "no ha surgido de la noche a la mañana".

Esto se explica porque "la educación es uno de los temas principales en los que se apoya el proceso de construcción nacional de Cataluña. El otro son los medios de comunicación públicos".

Ante esta situación, Oya denuncia una "desprotección absoluta de los profesores constitucionalistas". Se queja de que el Estado no los ampara y que los sindicatos "no hacen nunca nada por defender a los profesores que tienen algún conflicto. Se ponen en contra del profesor".

"CSIF fue el único sindicato propuso un protocolo de actuación y es el único que apoya al profesor en una situación así", aclara, pero puntualiza que "salvo uno, lo que hay es un nacionalsindicalismo catalán en la educación".