Puig, en 'La Linterna': "Abrir debates que no generen estabilidad institucional no parece lo más razonable"

Ximo Puig es el presidente de la Comunidad Valenciana y ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna'. Al arrancar la entrevista, contaba una anécdota muy interesante: fue becario de la Cadena COPE. "Trabajé en Radio Popular de Castellón y hacíamos un programa regional, se llamaba 'A Tres Bandas' y conservo un cariño enorme a esta casa", aseguraba. De la radio, asegura que ha aprendido la proximidad, la calidad humana y a trabajar en equipo.

Sobre los contagios en Galileo Galilei, en un marco en el que los datos epidemiológicos en la Comunidad Valenciana son buenos, Puig ha indicado que se ha reaccionado rápido. "Los brotes se encapsulan rápido y se puede ver la trazabilidad. Tenemos más de 1.300 personas dedicadas a esto, 150 militares que están trabajando con nosotros". Y añadía: "Lo fundamental es la corresponsabilidad. Aquí cada uno tiene que jugar su papel".

El presidente de la Comunidad Valenciana cree que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias ante la dureza de la pandemia. "Cuando ves a gente que ha pasado la covid, ves que las secuelas son graves".

El director de COPE Valencia, Vicente Ordaz, le planteaba si sería posible tener más mano dura en ese caso del colegio: "Se ha abierto una investigación por parte de la policía autonómica. La Universidad ha sido muy clara al respecto, el rector ha tenido una actitud determinante y esta semana no habrán clases presenciales. Ciertamente, hay que apelar a la responsabilidad con las medidas disciplinarias que correspondan", indicaba.

Respecto a los buenos datos de evolución del virus en la Comunidad Valenciana, Puig cree que es importante tener el número máximo de rastreadores y la conjunción con la Atención Primaria. "Ambos están haciendo un trabajo enorme y de lo que se trata es de atacar directamente el brote".

Además, aprovechaba para aplaudir el comportamiento ejemplar de la sociedad valenciana. "El 92% de los ciudadanos de esta Comunidad han seguido el confinamiento, corresponsabilizándose de la situación".

La situación en Madrid se ve desde Valencia de la siguiente forma, en palabras del presidente: "Hay que repensar algunas cuestiones sobre cómo se arbitra la territoriedad. Queremos que haya más equidad en el reparto de recursos públicos y queremos que la relación con Madrid sea más positiva".

Ximo Puig, sobre la credibilidad política en plena pandemia: "La política debe generar confianza y credibilidad"

La política debe generar confianza y credibilidad, contaba en los micrófonos de 'La Linterna', para que las instituciones generen ese marco positivo para superar la pandemia y la reactivación económica y social. "Las crisis en las que estamos sumidos son de una importancia muy grave". La autocrítica de país, por tanto, es necesaria.

Esta pandemia ha venido con un tsunami terrible. Desde la política, Puig cree que se debe generar confianza. Y de no ser así, se fracasará. La confrontación política es estéril y genera anticuerpos a la propia sociedad.

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, le planteaba si no es suicida que se ponga en duda la Jefatura del Estado desde el propio Consejo de Ministros. Para el presidente valenciano, en estos momentos se necesita unión más allá de las opiniones legítimas. "En este país se puede ser republicano, monárquico o independentista. Las ideas son legítimas si se respetan las normas". Abrir debates que no generen estabilidad en las instituciones, no parece lo más razonable.

¿Cómo está sufriendo el turismo valenciano esta situación?

El presidente de la Comunidad Valenciana contaba en 'La Linterna' desde el Palau de la Generalitat tiene confianza en el sector turístico valenciano ante su continua evolución. "Pondremos en marcha a partir del 20 de octubre un bono turístico para ayudarles y yo creo que esto reactivará... en parte", indicaba.

Lo fundamental para el turismo exterior es que haya un protocolo europeo claro.