"El primer contrato oficial ha sido este, me alegra. Me levanto todas las mañanas y digo venga, me voy a trabajar, estoy encantada, la verdad, de la vida". Es María Luisa, una de las nuevas empleadas de un supermercado de autoservicio. Y como dice es la primera vez que tiene un empleo estable. "A mi me parece muy bien que la gente por lo menos pruebe e integre a la gente como nosotros, porque somos igual. Y me parece genial la gente que se atreve a hacerlo. Las empresas que se atreven a contratar a gente así".

El gerente del supermercado es Blas. Dice que cuando entrevistó a María Luisa, se quedó impresionado de las ganas que le ponía y lo dispuesta que estaba a aprender. Ahora es una pieza fundamental en el negocio. "Para mí mi mano derecha, que estoy aquí fuera. Ella sabe lo que hay, lo que no hay, lo que falta, lo que hay que pedir, lo que no. Le preguntan y está a todo. Aporta todo y es una suerte mutua para ambos", dice Blas.

Maria Luisa es una de las beneficiarias del programa Juntos Somos Capaces de la Fundación MAPFRE, que fomenta las relaciones entre las empresas y las entidades sociales y Blas es una de esas personas que hacen posible contar una historia como esta, porqué él también es parte de ella. Su trabajo, su actitud, su voluntad tiene su recompensa. María Luisa lo tiene claro: "Yo creo que deberían dar más valor a esas empresas que se atreven a contratar a gente como yo. Hay gente que aporta muchísimo más, y otros valores que a lo mejor no ves en ti misma... pero los tienes. Tienes que conocer a la persona y darle una oportunidad".

Juntos Somos Capaces lleva 13 años ayudando a más de 5.500 personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental para que tengan un futuro mejor. Fundación MAPFRE, construyendo un futuro más humano. Descúbrelo en larecompensaemocional.com.