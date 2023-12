Un profesor de primaria oculta a sus alumnos que tiene cáncer y termina contándolo de forma muy diferente

A veces, la vida nos sorprende con un golpe de realidad cuando menos lo esperamos. Que se lo digan a Manuel Daza. Este profesor de educación primaria se dio cuenta de que algo no iba bien en su cuerpo y decidió hacerse unas pruebas médicas. Los resultados llegaron antes de lo esperado y confirmaron sus sospechas. A sus 31 años, le diagnosticaron cáncer de testículos. Lejos de rendirse, consiguió superarse y convertirse en todo un ejemplo de fortaleza para sus alumnos.

En aquel momento, Manuel era profesor en un colegio de Madrid y, además, ejercía como tutor de la clase de 4º de primaria. Estaba muy volcado en sus alumnos, así que antes de recibir la llamada inesperada, preparaba los apuntes de Ciencias Naturales para la lección del día siguiente: “Era viernes, no se me olvida, y yo tenía clase por la tarde. A eso de las dos de tarde recibí la llamada y, aunque había pedido la tarde en el trabajo, para evadirme, me fui al colegio a dar clase. Lo hice para evadirme. Lo que sientes es que quieres salir corriendo, no quieres aceptar, mi actitud era de un niño”.

"No me quise dar de baja por ellos"

Imagina cómo tuvo que ser para este joven, con toda su vida por delante, descubrir que tenía cáncer y que debían operarle. Lo que hizo él fue refugiarse en su trabajo. Asistía cada día a sus consultas y terapias, pero nunca dejó de impartir clase. La enseñanza era su principal motivación para seguir adelante y, no solo eso, sino que siempre tenía una sonrisa para los niños. Ellos, sin saberlo, se convirtieron en su mayor apoyo: “No sabían nada y ellos han sido uno de mis principales pilares y refugio. No me quise dar de baja por ellos. Cuando me daban un abrazo, al final se me olvidaba”.





Los primeros meses, Manuel ocultó que estaba enfermo para no preocupar a nadie, pero finalmente encontró la fuerza que necesitaba en su familia, amigos y también en profesionales de la salud. Tenía claro que su objetivo principal era aceptar su nueva situación: “Quería seguir mi vida normal, pero físicamente, aunque quisiera no podía. Iba a poder conmigo. Cogí ayuda profesional para aceptar este proceso a nivel psicológico”.

Después de muchos tratamientos, es una suerte decir que Manuel está ya casi recuperado y se encuentra en la última etapa de la enfermedad. Hace vida normal, es feliz y además de las asignaturas habituales del colegio, enseña a los niños a ser valientes y no tirar nunca la toalla: “La sensación es como si me quitara una mochila cargada de miedo y negatividad, esa mochila que se puso en mí por sorpresa y sin quererlo.Aunque soy consciente de que tengo un cáncer con un porcentaje muy alto de cura, es un miedo constante”.

Resiliencia y altruismo en los momentos más complicados

Ese miedo es el que le sirvió de inspiración para plasmar sus emociones en un libro llamado 'Se me olvidó'. Esta obra va más allá de la psicología convencional, es un relato profundo, y sobre todo personal, que recoge reflexiones fruto de su experiencia sobre la complejidad de la vida: “Era una amanera de escribir mis procesos mentales”.





El libro se presenta este jueves 14 de diciembre en la Biblioteca Iván de Vargas en Madrid. Además, los beneficios de las ventas irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer. Para Manuel, la mayor alegría es contribuir a la investigación y ayudar a quienes enfrentan esta dura batalla, igual que hace él: “Este libro puede ayudar a pararte y a desgranar cada uno su propia conversación consigo mismo. Cuando te dan esta noticia no te queda otra opción más que tirar para delante”.

En cada página de "Se me olvidó" descubrimos la determinación de un hombre que ha superado el cáncer y nos recuerda que, incluso en la oscuridad, siempre hay luz cuando elegimos ayudar a los demás.