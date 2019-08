El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona se lleva un 'zas' por decir que Colón es catalán

Al presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell.

Esta semana va de intelectuales. Yo ya no doy abasto. ¿Se acuerdan de éste? Es el que fue elegido presidente de la Cámara de Comercio por mayoría absoluta. Bueno, participó un 4,5% de los empresarios afiliados a la cosa. Pero eso no importa. Es el que cuando dio la primera rueda de prensa preguntó a un periodista que si en los medios no teníamos traductores, para traducir sus cosas del catalán. Y luego ya decidió que solo iba a hablar en catalán y que no iba a traducir al español porque, según él, hablar en dos lenguas puede cambiar el significado de las cosas.

¿No les parece una aportación definitiva a la historia absurda de la traducción? Bueno, pues este empresario de nueve gasolineras independentistas (me dirán que no mola: ‘combustible independentista). Decía que esta lumbrera incombustible ha escrito unos tweets reveladores. En uno dice que como en la primera expedición de Colón había mercaderes valencianos – y aclara entre paréntesis, nación catalana- y en la segunda había catalanes pues que es “muy plausible” que después de comerciar en el Mediterráneo quisieran ampliar horizontes.

Y ha seguido escribiendo. ¡Qué necesidad! Y ha dicho algo que es para pensar. Dice el de las gasolineras que “Alguien debe cuestionar la historia oficial del país. No puede ser que alguien crea aún que la expedición de Colón se pagó con las joyas de Isabel II"… Claaaaaro. Unos pendientes y unas pulseras no pueden dar para tanto. Igual tenía ahí mogollón de colgantes, pero eso no te da para llegar tan lejos. ¡Qué raro!

Como hay que despejar estas dudas -fundamentales- ha dicho que seguirá pagando 200 euros al mes al Instituto Nova Historia (el nombre ya lo dice todo) y que es de donde salen estas teorías apasionantes. ¿Y saben por qué? Pues él mismo lo explica: “porque los medios económicos del instituto son insuficientes para que los trabajos sean catalogados de 100% rigurosos”. Vaya por Dios. Y yo pensando que todo lo que había escrito era serio.

Así que, por mantener que es posible que Colón fuera catalán según lo que mantiene un instituto que hace trabajos que no son 100% rigurosos, el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, se lleva un 'zas en toda la boca'.