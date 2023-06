"Es posible que tengamos autocares parados": El sector de los autobuses teme que no haya relevo generacional

En España hay casi tres millones de parados, y aún así hay unos 150.000 puestos de trabajo sin cubrir. Uno de los sectores con más vacantes es el del transporte. Faltan 6.000 conductores. La edad media de los trabajadores se sitúa en los 49 años y solo un 2% tiene menos de 25. Es decir, va a costar mucho el relevo generacional.

“En los últimos meses que, además, estamos en temporada alta, esa cifra de 6.000 ha aumentado porque hace falta reforzar con más conductores extra”, apunta Ana Valladolid, gerente de Autobuses Rubiocar.

Asegura que el problema se está agravando cada vez más, especialmente por la media de edad tal alta que hay entre los trabajadores del sector. “Aquella generación de conductores que se sacaban el carné haciendo el servicio militar, con lo cual no les costaba nada y además salían con una formación y con experiencia, todos estos están a las puertas de la jubilación y no hay relevo”. La gerente lo achaca a que la formación para los conductores es muy cara y la profesión en sí no resulta muy atractiva para los jóvenes, sobre todo, por las condiciones y los horarios. Por lo tanto, augura que “va a haber una generación en la que van a faltar conductores”.

Los trabajadores extranjeros no son suficientes para paliar la escasez de conductores

Como ocurre en otros sectores, la falta de empleados se suele paliar un poco con la contratación de extranjeros. En el caso del transporte, Ana Valladolid indica que se nutren de trabajadores, sobre todo, provenientes de Latinoamérica, pero se encuentran con bastantes trabas burocráticas a la hora de contratarlos. “Cuando llegan a España también tienen que formarse en el CAP, el curso de aptitud profesional”, explica la gerente de Rubiocar. “Entonces nosotros podemos contratarlos, están con el permiso de trabajo, pero luego tienen que formarse, con lo cual tenemos el mismo problema que con cualquier trabajador español”.

A pesar de la contratación de estos extranjeros, el sector del transporte no tiene por el momento esperanza de que la situación vaya a mejorar a corto plazo y teme tener problemas en los próximos años para cubrir la oferta. “Es posible que las empresas tengamos autocares parados, pero ya no solo es eso, es que llegará un momento en que no vamos a tener conductores que lleven a los niños al colegio”, asegura Ana Valladolid. Una situación que se agrava aún más en la España vaciada. Por eso, solicitan que la Administración les ayude de alguna manera.

No considera que sea un puesto que esté mal pagado, porque además la escasez de conductores hace que los sueldos vayan subiendo, según la gerente de esta empresa de autobuses. El problema está en la falta de personas formadas para ello, por lo que propone que la Administración incentive de alguna forma que los jóvenes lo vean como una buena salida laboral, por ejemplo, abaratando los precios de los cursos o que desde la FP fuera posible formarse en el CAP. También señala que se anime a las mujeres a acceder a esta profesión tan fundamental en nuestra vida diaria.