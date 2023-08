Un experto en RRHH explica el alto paro juvenil: "La FP es el secreto del éxito del empleo en Alemania"

En España hay casi medio millón de jóvenes en paro. La tasa de paro juvenil se sitúa en el 27,4%, si comparamos con el 13,8% de la eurozona, desgraciadamente nuestra situación no es buena. Académicamente hablando, el desempleo juvenil hace referencia a la cantidad de población activa de entre 15 y 24 años de edad que se encuentra sin empleo. En ese grupo no es fácil encontrar trabajo en nuestro país. No hay muchas ofertas y las que hay tienen unos requisitos difíciles de cumplir porque fundamentalmente piden experiencia

Muchos jóvenes para entrar en el mercado laboral tienen que trabajar en sectores que no tienen relación con lo que han estudiado y, por tanto, no pueden encontrar esa experiencia que se les hace tan necesaria para encontrar un puesto de trabajo que realmente tenga que ver con lo que han estudiado, un bucle que resulta un grave problema para la juventud española.

Jesús Vega, experto en recursos humanos, ha explicado en 'La Linterna' que “el desempleo juvenil es alto porque, aunque tenemos una juventud bien preparada, la tasa de desempleo en España es muy alta en general”. Vega ha explicado que aparte de esto, hay otras muchas causas, pero la principal es “el desencuentro entre la formación que se ofrece y lo que realmente necesitan las empresas. No hay ajuste entre oferta y demanda en el mercado laboral, las empresas necesitan cosas que la formación no da”.





La falta de formación específica

“Las empresas necesitan algo distinto en cada momento. No es lo mismo lo que necesitaban hace 5 años que lo que van a necesitar dentro de 5”, ha explicado el experto, que además subrayaba que “Dentro de la planificación educativa debería hacerse hincapié en la formación que es necesaria, por ejemplo, hoy en día todo se mueve por la tecnología, especialmente por la inteligencia artificial, hacen falta decenas de miles de profesionales cualificados en estos campos y no hay oferta de formación específica para ello”. Algo parecido pasa en muchos otros sectores, otro ejemplo es el del transporte, donde faltan muchos camioneros, pero no hay una oferta específica para ello.

Es aquí donde entra en juego la famosa 'titulitis', el hecho de creer que tener un título universitario es garantía de trabajo es un grave error. Una solución para el desempleo juvenil, según Jesús Vega, es fomentar la Formación Profesional: “Esta es la salida natural de muchas personas que no tienen la ambición de sacarse una carrera, cuando además tenerla no garantiza nada. Hay mucha oferta educativa en temas que no son necesarios”. De hecho, según el experto, la FP es uno de los secretos por los que Alemania tiene tanto éxito en empleo, mientras que en nuestro país nunca ha estado bien valorada, “parece que es como optar al premio perdedor cuando no es así, tienen muchas más oportunidades de acceder a un puesto laboral que las personas con una carrera”, ha afirmado el experto.

Muchos jóvenes se preguntan porque les piden experiencia, pero no les dan trabajo para obtenerlo. Vega dice que una de las claves para que esto deje de suceder es “que le demos valor a la gente que decide montar una empresa. En España ser empresario se hace sospechoso, cuando lo que más aporta son las PYMES”. Por otro lado, Vega ha afirmado que “lo que se tiene que potenciar por encima de todo es que la gente joven pueda llegar a las empresas mediante prácticas o periodos de formación. Es posible que en este tiempo no cobren mucho, pero por lo menos tendrán una experiencia que les dé la capacidad de desarrollar más tarde una carrera profesional”.