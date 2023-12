¿Por qué no consigo ahorrar?: Este es preocupante porcentaje del sueldo que va para pagar facturas

Empezamos un mes de diciembre complicado para nuestros bolsillos. A los regalos de Navidad se suman las comidas que vamos a celebrar estas fiestas con unos precios que siguen disparados. El cordero, un buen chuletón o el marisco suben sus precios, pero también lo hacen otros productos más básicos como la pasta, las verduras, el aceite de oliva o los huevos.





Además, este fin de semana entra el invierno meteorológico. Notaremos cómo bajan las temperaturas y, por lo tanto, habrá que poner la calefacción, así que a la factura del gas, sumamos la de agua, luz o los seguros. Los españoles dedicamos el 60% de nuestro presupuesto anual al pago de facturas del hogar. Se complica el ahorro y cada vez más familias tienen problemas para llegar a fin de mes.

La inflación ha dejado a las familias sin un colchón de ahorros

La mitad no consigue guardar más de 100 euros al mes de su sueldo y 3 de cada 10 no pueden ahorrar nada. Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros, advierte en La Linterna que tenemos que acostumbrarnos a estos precios, ya que la situación no va a revertirse: “Lo que no tenemos que acostumbrarnos es al ritmo de subida de estos precios. La inflación es acumulativa, por lo que estos precios van a continuar y tenemos que acostumbrarnos”.

Que las familias apenas puedan ahorrar dificulta su situación ante imprevistos: “Si mañana, por ejemplo, se me estropea la lavadora, no tengo un colchón para arreglarla o, en vacaciones, me toca quedarme en la zona donde vivo o buscar casa de familiares”, advierte el experto y da algunos trucos que pueden servir a la hora de hacer frente a las facturas: “A la hora de hacer la compra, también toca dar muchas vueltas para buscar productos similares y poder ahorrar. Todo lo que son gasto como la electricidad o los seguros, lo que hay que hacer es mirar mucho porque hay grandes diferencias entre unos precios y otros y leer muy bien la letra pequeña para conocer bien las coberturas y saber por lo que estamos pagando y si nos merece la pena”.

EFE/ Javier Belver





Diferencia de sueldo entre hombres y mujeres

¿El sueldo medio sigue siendo bajo para poder afrontar el aumento de los precios?: “Los hombres tienen un sueldo medio anual bruto de, aproximadamente, algo más de 28.300 euros al año. Ahora viene lo peor, la mujer. Ellas ganan 5.000 euros menos que el hombre, su sueldo medio está en 23.300 euros y hay que pagar a Hacienda”. Además, Miguel Ángel Bernal apunta que Hacienda “no ha quitado la inflación, por lo que nos está metiendo la mano en el bolsillo bien metida. Nosotros le estamos pagando muchísimo más al Estado en el IVA y en el IRPF”.