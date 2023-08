¿Por qué aumentan en lugar de disminuir los asesinatos machistas en España? La Linterna analiza un julio negro

El mes de julio se cierra con 8 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. El más reciente se produjo el pasado lunes en Utrera, cuando Erica fue asesinada a martillazos y, posteriormente, la Guardia Civil detuvo a su ex pareja. Juana María Aguilar es una trabajadora social que lleva 30 años ejerciendo: “Estamos haciendo un retroceso enorme respecto a la violencia, la sensibilidad y todo lo que afecta a las mujeres en general, que están siendo más vulnerables que nunca porque la respuesta no está funcionando”.

Guillermo Fouce es psicólogo social y explica el motivo por el que se están produciendo más asesinatos: “La violencia contra las mujeres es un fenómeno muy complejo, muy multicausal. Claro que hay variables individuales, pero el 'por qué ahora más' tiene que ver más con condicionantes o condiciones estructurales que individuales”. Pero, ¿cuáles son las causas de que no se reduzca la cifra de mujeres asesinadas año tras año y por qué aumenta?









“Hay mujeres que no son conscientes de que les han violado”



Gregorio Gómez Mata es secretario de la Asociación ALMA y explica en La Linterna que explica que las cosas no se están haciendo bien: “Solucionar un problema de un día para otro es imposible, pero que no se están haciendo bien las cosas está claro. Hay muchos puntos en los que se puede actuar antes, hay que tener claro que, cuando una mujer llega a una comisaría, no es consciente de muchos de los maltratos que han sufrido”, recalca. Y es que Gómez Mata subraya “un dato escalofriante”: “muchas mujeres no saben identificar cuando han sufrido una violación por parte de sus parejas”.

“El mayor miedo que tengo es que una de las mujeres que trato sea portada por ser otra mujer asesinada por su pareja, porque me llevaría a preguntarme si podría haber hecho más”, reconocía el miembro de ALAM. Según cuenta en COPE, todas las mujeres que llegan “son de riesgo extremo, e irá bajando en función de lo que vayan contando, porque es la manera de prevenirlo”. “Con el tiempo llegan a perder el miedo, pero sólo con el tiempo, y nunca van a olvidar la situación que han vivido, sino que van a aprender a vivir con ellas”, conluye.









¿Cuáles es el perfil psicológico de un maltratador?



Natalia Ortega, directora de Activa Psicología, explica por qué se dan cada vez más casos de violencia machista entre los jóvenes: “Se están normalizando muchas conductas que están haciendo que vayamos para atrás. Yo siempre lo digo, tiene que haber una educación desde casa, no centros escolares, si no lo que está viendo nuestro hijos de puertas para dentro”, comenta la experta en La Linterna.

Según explica, hay mucho contenido sexual “que entra en su cerebro y lo empiezan a normalizar”. “Toman como modelo situaciones que son extremadamente violentas, no sólo de agresión física, sino de un maltrato psicológico que puede”

Pero, ¿cuál es el perfil del maltratador? Según Ortega, “hay muchos estudios sobre el perfil del maltratador, empiezan a trazar su personalidad durante la adolescencia, personalidad psicopáticas con falta de empatía, modelos en casa con familias disfuncionales, que no se ha estado pendiente de ellos...” No obstante, asegura que trazar un perfil de la víctima es algo más delicado, porque puede parecer una justificación: “Lo que sí es verdad es que suelen caracterizarse por falta de autoestima, necesidad de validación constantes, educadas en el machismo, que lo han mamado desde pequeñas y que les lleve a un rol más sumiso”.

Así, insiste la psicóloga en que “hay que hablar de esto, no se puede ocultar, pero debe hablarse de ellos buscando soluciones, no hablarlo durante una semana y que se olvide. Que se hable con exactitud y con respeto a la víctima, hay que poner los pies en la tierra”.