¿Por qué aparecen tiburones blancos en las costas españolas? Un investigador explica la inesperada razón

Lo que comenzó como una serie de rumores derivados de avistamientos muy poco frecuentes en las costas españolas ha acabado por constituir toda una auténtica búsqueda de uno de los depredadores marinos más peligrosos del mundo. El tiburón blanco quizás sea la especie de este escualo más conocida en el planeta gracias, en buena parte, a la famosa película de Steven Spielberg, Tiburón. que estaba protagonizada por un enorme tiburón de este tipo.

Lo que siempre hemos pensado es que se les suele asociar a países como Australia y Sudáfrica, pero los tiburones blancos suelen encontrarse en aguas costeras templadas y tropicales de todo el planeta. Precisamente, en los últimos tiempos, se les está viendo con cierta frecuencia por las costas gallegas, pero no se sabe a ciencia cierta de dónde provienen y eso es lo que está intentando averiguar un equipo de investigación de la Fundación Oceanografic de Valencia que se ha embarcado estos días para analizar si la población de tiburones blancos en Galicia proviene del Mediterráneo o no. Además, hay que recordar que el tiburón blanco está catalogado en peligro crítico de extinción en Europa y el Mediterráneo.





¿Por qué hay tiburones blancos en las costas españolas?

Hoy en La Linterna, Rubén Corral ha hablado con Pablo García Salinas, investigador de la Fundación Oceanográfic de Valencia, sobre la presencia de estos animales en nuestras costas. "Ahora mismo estamos embarcados y estamos en medio del agua", comenta Pablo ya que está, junto a su tripulación, a bordo del buque de investigaciones estadounidense Ocearch, rastreando las aguas de todo el norte de España para dar con estos escualos.

"Lo que queremos saber es si los tiburones que tenemos en el Atlántico Norte tienen su guardería en el mediterráneo", explica este investigador al no saber a ciencia cierta si provienen o no de esa zona del país. "Pensamos que están siguiendo a sus presas, pero en esta parte del mundo en las que no hay tantas presas, creemos que están persiguiendo a los atunes", explica el investigador, quien además cuenta el por qué aparecen luego en las costas gallegas: "Los tiburones blancos adultos, las hembras normalmente, paran a sus crias en las zonas del mediterráneo y cuando estas crías son adultas, pasarían el estrecho hasta subir a la parte del norte del país en busca de esos atunes".





¿Qué se hace con estos tiburones?

La idea principal de este grupo de investigadores es localizar a los tiburones, pero nuestro investigador, Pablo García, explica cuál es el objetivo principal: "La idea es pescar a estos tiburones y tomar toda la información, para posteriormente marcarlos para saber donde se encuentra el animal". Asimismo, explica que: "Gracias a esas marcas podemos saber a que profundidades baja, su velocidad y saber la genética que tienen para compararlos".

Pero claro, lo que todos nos estamos preguntando, ¿cómo cogen al tiburón? Pablo nos ha explicado cómo hacen para poder tratar con ellos: "Se puede hacer de dos maneras: dentro del agua o que gracias al barco en el que nos encontramos, que tiene una elevadora, podemos poner al animal en ella y subirlo para trabajar fuera del agua sin que peligre su salud". "Lo primero que hay que hacer es intentar atraer al animal con cebo, que él se acerque a ti", cuenta Pablo sobre cómo es posible que hagan "tan fácil" el proceso de atrapar a un tiburón blanco.