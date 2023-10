La Policía avisa del gesto habitual con los perros que ahora es una multa de hasta 10.000 euros: "No se puede"

Ha entrado en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal, y lo ha hecho con muchas dudas entre los usuarios que ya tienen mascotas. Por eso, la Policía Nacional ha querido advertir de un gesto habitual a la hora de tratar con los perros que, si bien antes era común entre muchos dueños, ahora supone una infracción leve, por lo que podría acarrear multas de hasta 10.000 euros, como cuenta Ángel Expósito en La Linterna.

Así, la infracción con el perro se equipara, por ejemplo, a otras como conducir mientras usamos el teléfono móvil, algo que precisamente había incrementado en los últimos años. También se equipara, incluso, a dar positivo en un control de alcoholemia con el coche, algo que más de uno criticará que le resulta “excesivo”.





El gesto con el perro que ahora implica multa



Así, el equipo de La Linterna ahondaba este martes en las nuevas prohibiciones de la Ley y recogía las palabras de Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional: “No se puede dejar sin supervisión a los perros durante más de 24 horas consecutivas; no puedes dejarlo encerrado dentro de un vehículo o en condiciones térmicas que pongan en peligro en su vida. Si se trata de otro tipo de animales de compañía este plazo aumenta hasta los tres días. Es una infracción grave mantenerlos de forma permanente en sótanos, terrazas, patios o balcones”.

No obstante, hay muchas de estas últimas prohibiciones que los usuarios negarán que cometen. Pero hay una más habitual, más común de ver hasta este momento en la calle que, a partir de ahora, supondrá multas tan altas como conducir bajo los efectos del alcohol. Descubre cuál es en el siguiente audio.

Audio









Las nuevas prohibiciones de la Ley



María tiene un perro y varios conejos en su casa, y explica en COPE que hay cosas como “dejar los perros en el supermercado” que sí puede entender, pero critica que “con tanta burocracia no hay ganas de tener animales”. Medio año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la ley de bienestar animal protegerá a los animales domésticos y las especies silvestres para evitar el maltrato y abandono.

Sin embargo la ley ha entrado en vigor a medio gas, ya que tanto el curso como el seguro no será obligatorio hasta que no se aprueba un reglamento. José Miguel Doval es presidente de la Sociedad Canina de España: “La gente no sabe en qué situación está y vemos que la ley entra en vigor sin el desarrollo reglamentario que necesita y estando coja”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hablamos de una nueva ley que ha generado muchas dudas entre la gente que tiene animales a su cargo. Es por ese motivo que muchos veterinarios están intentando explicar en qué consisten algunos de los puntos más difíciles de comprender. Lo cuenta Verónica, miembro de Nubika, una editorial especializada en formación de veterinarios: “Me consta que los colegios de veterinarios están dando charlas a su colegiados para explicarles la Ley, porque hay muchas dudas y hay propietarios llamando a las clínicas porque no saben qué pasa”.

Verónica asegura además que las dudas y algunos de los costes que tenga que asumir el dueño de las mascotas podría provocar un efecto contrario, es decir, que se produzcan más abandonos y un rechazo generalizado a la hora de tener animales.

En España, se calcula que hay más de 29 millones de animales de compañía en los hogares y el perro es el más habitual, porque representa alrededor de la tercera parte de ellos. Así, las principales prohibiciones quedan en:





La norma sancionará dejar a un can solo y sin supervisión más de 24 horas y tres días si se trata de cualquier otra mascota.

El maltrato y abandono de mascotas estará totalmente prohibida. La norma también impide el sacrificio de animales de compañía en los centros de protección animal y no podrán ser sacrificados.





La normativa finalmente ha excluido a todos los perros de caza y a los de otras actividades profesionales. Asociaciones animalistas creen que por fin se ha hecho justicia y se ha dado voz a tantos años de lucha exigiendo una ley nacional para la protección de las especies. Así nos lo cuenta Encarna responsable de comunicación de la Asociación Nacional para la defensa de los animales.