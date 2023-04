La persona que ayuda a Marujita, la mujer que abrazó a la reina, a combatir la soledad a los 91 años

Según el INE, de los más de 2 millones y medio de personas que viven en soledad el 42% son mujeres, el 21% hombres. La soledad repercute no sólo en el estilo de vida, también en el bienestar psicológico, desembocando en problemas de hostilidad, resentimiento, depresión, tristeza y ansiedad. Hay que tener cuidad porque hay que matizar que vivir solo no quiere decir sentir soledad. El aumento de hogares unipersonales, el descenso de la natalidad, el paro, la vida en las grandes ciudades son algunas de estas causas.

Otro ejemplo es Marujita, tiene 91 años, es muy admiradora de los reyes de España. De hecho, una de las fotos que adorna la pared de sus casa es una de la que está muy orgullosa: con Felipe, Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía. “Para mí los reyes no tienen precio ninguno, tienen corazón, es una pieza muy importante la que nos dan los reyes. Con qué riqueza se levantó doña Letizia a darme un abrazo a mí, a una señora mayor, con ese cariño, con ese respeto. No miremos si tienen corona o no, miremos que tienen riqueza, que saben dar al pueblo lo que necesitamos”.

Es una mujer que tiene mil historias que contar. Fue jueza de paz en el distrito madrileño de Malasaña en Madrid y siempre que ha podido, ha ayudado a todo el mundo. Nos cuenta que está agradecida por la gente que le rodea y pide que haya un poco más de información para todos los mayores que sigan sintiéndose sola. “Me siento muy acompañada de la providencia divina, de todos mis vecinos que, nada más levantarme si salgo a la puerta y no puedo, me sacan. Hace falta gente que se ocupe un poquito, porque hay personas mayores que están solas por falta de información, hay que informarles”

La persona que ayuda a Marujita en su soledad

Ahora Marujita es mayor y le cuesta salir de casa donde pasa gran parte de su tiempo. Cuando está sola hay algo de lo que no se puede separar: la radio. “Yo todas las noches duermo con la radio puesta en el oído que, si te quedas dormidita y despiertas, también oyes música o algo agradable, porque la COPE todo lo que pone es agradable”

Para ella, las noches se hacen amenas con la radio puesta. Horas escuchando entre otros, programas como La Linterna. Nos reconoce que la soledad no es buena compañía y que le ha ayudado mucho a combatirla Enrique, uno de los voluntarios que le ayudan a disfrutar de muchas cosas que antes no podía. “Yo le quiero muchísimo porque me hace mucha compañía, le hablo de mis problemas, me escucha, hablamos, nos distraemos y reímos. Comentamos cosas de la vida, pero siempre bien, porque es un hombre que vale muchísimo”.





“El perfil es una mujer de 83 años que necesita ayuda para salir”

Enrique forma parte de la red de voluntarios de la Fundación Grandes Amigos que luchan contra la soledad de nuestros mayores. La directora de esta ONG es Mercedes Villegas: “Es un gran problema que no sólo afecta a las personas mayores, pero cuando afecta a personas que viven en un cuarto piso sin ascensor es más importante”, explica en COPE.

Según asegura, “en las personas mayores la soledad prolongada puede tener consecuencias como el aumento del riesgo de depresión, problemas cognitivos o un riesgo de problemas físicos por falta de motivación”. Así, Mercedes comenta a Ángel Expósito que lo primero es “conocer a las personas y lo importante es escuchar”. “Lo que expresan es todos los sentimientos de soledad como no poder mantener relaciones significativas, ausencia de familiares... El perfil suele ser mujer de 83 u 84 años y necesitan a alguien que les ayude a salir”, concluye.