Expósito, testigo de un momento entrañable protagonizado por Marujita, de 91 años, y la Reina Letizia

Este martes, se celebró la entrega de los premios 'Euros de tu Nómina' del Banco Santander, celebrada en el Círculo de Bellas Artes, donde asistió la Reina Letizia. De hecho, la Reina nos ha regalado una de las imágenes más entrañables al aceptar, saltándose el protocolo, la petición de Marujita de darle un abrazo. Por ello, la gran protagonista de la noche fue Marujita. Con sus 91 años, la mujer asistió como beneficiaria de los premios del año pasado, dado que recayó en la Fundación Grandes Amigos, que se dedican a hacer compañía a mayores que están solos.

Es por esto por lo que Ángel Expósito, el director de 'La Linterna' de COPE, se fue hasta su asiento para hablar con ella. Marujita se mostró muy emocionada y agradecida con el proyecto del Banco Santander. Sin embargo, fue después cuando sorprendió a todos los presentes.

"Letizia, ¿me darías un abrazo?", preguntaba de pronto la señora, provocando las risas de los presentes. La Reina, que se encontraba en primera fila, no lo dudó y se levantó de inmediato. Después de atravesar las filas del patio de butacas, donde Marujita ya la esperaba con lo brazos abiertos, se fundieron en un tierno abrazo.

"Señora, pero no llore", le pedía Doña Letizia, visiblemente emocionada. "No, no voy a llorar, pero chapó por todo lo que hace y ayuda", reaccionaba la mujer, en todo momento muy agradecida con la Reina. Asimismo, aprovechando el momento, pidió también un abrazo a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y a Expósito, tras declararse fan de COPE.

Expósito: "No os podéis imaginar el pollo que montó"



Por este motivo, Expósito ha podido contar este gran momento en 'Herrera en COPE', ya que lo vivió en primera persona. "Me dijo: 'A ver si hablas de mí en la radio'. Pues mira, Marujita. Fue espectacular, se ha hecho viral y la imagen está dando vueltas por todas partes", comienza diciendo el director de 'La Linterna'.

"Ayer por la mañana eché una mano en la presentación de los premios solidarios del Santander. Un acto precioso que se hace todos los años. En un momento concreto, estoy entrevistando a una señora de Grandes Amigos, que es una ONG que se dedica a acompañar a ancianos solos. Es impresionante la labor que hacen. Entonces, Marujita, en mitad del patio de butacas del Círculo de Bellas Artes, dice 'Letizia, me vas a perdonar, ¿Me darías un abrazo?'", recuerda el comunicador.

"No os podéis imaginar el pollo que montó... Por su puesto, Letizia rompió su propio protocolo, se levantó, se metió en el patio de butacas... Los de seguridad diciendo 'Pero, ¿Qué hacemos aquí? Un espectáculo", describe Expósito entre risas. "Acto seguido, sigo charlando con Marujita y me hace lo mismo con Ana Botín. Entonces, Botín se levanta y empieza a abrazar a Marujita", agrega el periodista.

"Tenemos una oyente fantástica, te oye por las mañanas, me oye por las tardes noches", señala el comunicador. "Te felicito. Te escucho y hay que ver la sabiduría que tienes, lo que aprendo de ti", decía Marujita a Expósito. "Fue maravilloso. Más allá de las formas, más allá de los premios, que fueron increíbles... El momento de esta señora, con 91 años, llamando a la Reina, la Reina abrazándola emocionada... Y Ana Botín que le dice 'ven para acá'", apunta el comunicador.

