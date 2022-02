Pepe Domingo Castaño: “A lo máximo que se puede aspirar en la vida es a cumplir un sueño y yo lo he cumplido”

Durante las últimas semanas, Pepe Domingo Castaño, 'La Leyenda de 'Tiempo de Juego'' está presentando su libro 'Hasta que se me acaben las palabras' a la vez que está realizando jornadas de firmas de libros por todo el país.

Un ejemplar que ya va por la cuarta edición. Más de 50.000 libros vendidos, y lo que queda. “Estoy absolutamente sorprendido. Según están los tiempos, el precio de los libros, me parece una burrada. Desde la editorial ya me han confirmado que esta última tirada está ya prácticamente vendida”, ha confesado un agradecido Pepe Domingo. Hay que recordar que los beneficios del libro de 'La Leyenda' son con fines solidarios para Cáritas y para la Asociación Aesleme España.

El libro recoge todas las vivencias de este comunicador y para él, la radio y la vida son sinónimos. “Cuando era un niño, mi madre ponía la radio a todo volumen mientras yo jugaba en la calle. Aquel sonido me llegó hasta lo más profundo. En ese momento, comencé a soñar con hacer 'El Gran Musical' o 'Carrusel Deportivo'. Y lo he logrado”, reconoció.

Estas son algunas de las numerosas anécdotas que recoge Pepe Domingo en su libro 'Hasta que se me acaben las palabras'. Un proyecto que escribió a mano hace unos años y que se quedó en un cajón. “La cabeza me iba más rápido que la mano. El primer borrador estaba lleno de errores. Yo pensaba que había escrito algo muy malo. Años más tarde, al volver a leerlo tras rescatarlo, reconozco que he llorado de emoción. Sobre todo, cuando hablo de mis padres, de mis hermanos. Soy muy sensible”.

Confiesa que 'Mediterraneo', de Serrat, es su canción preferida porque contiene todo lo que más le gusta a él de la vida, excepto una cosa: Galicia. “Esa canción tiene sol, tiene luz, tiene mediterráneo. Sólo echo de menos que mencione a mi tierra”.

Pepe Domingo Castaño presenta su libro

En Corias, Asturias, Pepe Domingo Castaño se internó en un convento. Una experiencia que, según reconoce el propio comunicador, forjó su personalidad. Después de aquella etapa, llegó el momento de Radio Galicia. “Dentro de mí había un sueño que era ser locutor o cantante. De no haberlo conseguido, hubiera sido animador de orquesta”.

Un 31 de diciembre de 1966, Pepe Domingo llegó a la Puerta del Sol, de Madrid, con la idea de perseguir ese ansiado sueño de presentar los grandes programas de radio a nivel nacional tras su etapa local. “Pasé de Santiago, donde me conocía todo el mundo, a Gran Vía, donde no te conoce nadie”.

Es ya en la capital de España donde Pepe Domingo Castaño se aferra su sueño radiofónico. Como no podía ser de otra manera, la primera oportunidad le llegó acompañada de mucha música. “Por El Gran Musical pasaron todos. Los más importantes. Era el programa más completo. Tenía música en directo, venía toda la banda”, ha recordado Pepe Domingo.

Pronto se hizo un hueco en las ondas españolas. Algo que, cuando era pequeño, nadie podría haber adivinado por su carácter. “Éramos tantos hermanos que los mayores, yo era el segundo, nunca recibíamos toda la atención de nuestros padres, porque siempre había alguno más pequeño. Yo era huidizo, callado, bastante poco hablador. Esquivaba las conversaciones”, ha desvelado Pepe Domingo. A pesar de esta tímida personalidad, Pepe Domingo Castaño ha logrado un hueco en el pedestal de los más grandes de la radio. Un objetivo que se fijó desde bien pequeño y que se convirtió en realidad. “A lo máximo que se puede aspirar en la vida es a cumplir un sueño y yo lo he cumplido”.

Estas y muchas más vivencias y anécdotas aparecen recogidas en 'Hasta que se me acaben las palabras', un libro, como reconoce el propio autor, “lleno de recuerdos de radio y vida”.

Pepe Domingo Castaño presenta su libro 'Hasta que se me acaben las palabras' en El Partidazo, acompañado de Vicente del Bosque, Cristina Castaño, José Luis Martínez Almeida y Juanma Castaño