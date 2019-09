Pedro Sánchez se lleva un 'Zas' por inventarse la expresión 'tercera vía' para evitar gobernar con Podemos

Este lunes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por inventarse la expresión “tercera vía” para evitar hablar de un gobierno de coalición con Podemos. “Comenzamos la temporada con una nueva entrega de Moncloa Entertainment Factoría de Ficción. De toda la vida se puede gobernar de dos formas: sólo o en coalición”, introduce el colaborador de COPE en el arranque de la temporada. “Pedir gobernar solo, sin tener suficientes diputados y a cambio de nada, suena heavy. Así que inventaron el gobierno de cooperación, que era gobernar solo, pero sonaba más guay y participativo. Y ahora, en otro giro de guion, le han vuelto a cambiar el nombre”.

“¿En serio hay tres opciones? Vamos a ver, Pedro. Lo que has hecho es una trampa argumental muy flojita. Has mezclado cosas… y no es bueno mezclar. La decisión es entre gobierno en solitario o gobierno en coalición. Es decir, solo hay dos opciones. O puede haber otra decisión: entre elecciones o no elecciones. ¿Ves? Vuelve a haber otras dos opciones. Pero no puedes mezclar las cosas para que parezca que has tenido una idea y que hay una tercera opción. Porque la ‘tercera vía’ ingeniosa de la que hablas ahora es… gobernar solo. Anda que…”

Así que, por “inventar ahora la expresión ‘tercera vía’, después de haber inventado la de ‘gobierno de cooperación’, para evitar decir que pretende un gobierno en solitario”, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!