Patricia, madre y esposa de marineros: “Es muy duro ver todo lo que se pierden en tierra”

Patricia Montes es una vecina muy vinculada a la mar desde siempre. Como casi toda la localidad y casi toda la provincia.Su hijo y su marido se encuentran faenando en Maldivas ahora mismo. No volverán hasta junio.

-Patricia, ¿dónde están ahora tu marido y tu hijo?

R: Están en Malvinas. Están navegando, pescando

-¿La pesca es una tradición familiar?

R: El padre, el hermano y los tíos de mi marido se dedicaron todos a la mar. Están bien. Van a por el calamar.

-¿Cuánto duran las mareas, las expediciones para salir a pescar?

R: Yo lo cuento al contrario. Cuento los meses que pasan en casa. Pasan el mes de junio, el de noviembre y el de diciembre. El resto del año, en el mar.

-Hablamos mucho de los pescadores, pero también hay que pasarlo en casa...

R: Es muy duro, sobre todo si tienes niños pequeños. Ves que se pierden muchas cosas. Los cumpleaños, los partidos del fin de semana. Mi marido decía que no quería un hijo marinero. Y ahí están los dos.

-¿Qué pensasteis cuando os dijo que quería ser marinero?

R: Yo estaba tranquila. No me pareció nada descabellado. Desde pequeño le gustó todo lo relacionado con el mar. Es algo que le gusta. Estuvo siempre con los deportes de agua. Vela, windsurf, sabía de dónde venía cada viento. Disfrutaba mucho de la mar. Le gusta el trato con los trabajadores de la mar. Lo veo feliz. En las primeras prácticas no se mareo, sólo tenía curiosidad. Tiene 23 años. Ahora está en prácticas. Le dieron la oportunidad aquí en Marín. Empezó preparándose el título de socorrista y ya entró en ese mundillo.

-Jorge, tu hijo, es amigo de uno de los pescadores del barco que ha naufragado

R: Gracias a Dios hoy podemos comunicarnos por mensajes. Y me comentó que estaba Raúl, de prácticas. Me quedé voladísima. Tiene fotos con él. Los ves tan felices en la foto, con sus prácticas, y de repente ves que no tuvo tiempo para nada.

-¿Se llega acostumbrar uno a esto?

R: La sensación es tremenda. Pero es así. Lo ves muy lejos. Sabes que puede pasar. Ellos lo saben. Siempre piensas que no te va a tocar. Te cuentan los malos días que han tenido en las mareas. Pero en tu cabeza no eres capaz de ponerte en su lugar. Desde una pantalla se ve diferente que a la de dentro de un barco. Ellos lo tienen asumido, saben que no hay vuelta de hoja. Los que tienen sustos, vuelven al mar. Las mujeres sufrimos de otra manera. Por todo lo que se están perdiendo en tierra. Que estamos todos en la misma situación no es consuelo, pero es un apoyo.

-¿En el resto de España tenemos conocimiento de lo duro que es la pesca?

R: Sin duda, no. Puedo decir que no. Deberían poner en conocimiento lo que es. Se cuenta en Galicia, pero aquí ya lo sabemos. Los pescadores, los mariscadores...eso lo conocemos. Pero se tendría que contar en toda España. Son héroes.

-¿Cuándo vuelven Rafa y Jorge?

R: En junio. Vienen hasta Cangas. Es una ruta de 26 días. Llegarán a finales de mayo.