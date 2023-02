Paquita se casa en Mojácar y, 50 años después, cambia el detalle de aquel día del que siempre se arrepintió

Hace 45 años, Paquita y Juan se casaron en Mojácar, el pueblo de ella. Pero al poco tiempo decidieron mudarse a Cantoria, Almería, donde llevan desde entonces. En esta localidad viven más de 3.500 vecinos y el 40% de ellos son personas mayores de 65 años. La historia de este matrimonio no es muy diferente de la de otros vecinos del municipio, solo que Paquita ha conseguido cambiar el detalle de aquel día de su boda, aquel del que siempre se arrepintió.

Paquita cambia un detalle de su boda 50 años después



“Nosotros ya nos casamos de blanco, no era una boda como ahora con música y todo eso, pero tuvimos nuestra celebración. Como mi familia era de Mojácar nos casamos en Mojácar a pesar de que yo vivía en Almería y mi marido era de Cantoria”, explica la protagonista de esta historia en los micrófonos de COPE. Tanto Paquita como Juan tenían claro que querían celebrar su aniversario por todo lo alto y a Paqui le hacía especial ilusión que esta vez fuera en Cantoria, en el que ya es también su pueblo.









“Lo normal antes era casarse en el pueblo de la novia y ahora, pasados los años, me gustaría que fuera aquí en Cantoria, que es el pueblo de mi marido y, al fin y al cabo, yo llevo unida a este pueblo desde los 17 años, que ya son muchos”, asegura en La Linterna.

Así, la fotografía con la playa de fondo se volverá a repetir 45 años después, pero esta vez será en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, la iglesia de Cantoria. “Mi marido se fue desde aquí, desde Cantoria, en el dos caballos, y yo me fui desde Almería en autobús, el servicio que había. Nos casamos y nos fuimos de viaje de novios en el dos caballos, y el coche está nuevo. Él tenía el capricho de ahora volver a irnos en el dos caballos”, bromea.









“El traje de novia todavía lo tengo pero no me cabe”



Todo esto gracias al proyecto que ha iniciado la Junta de Andalucía: '50 años no es nada', y gracias también a Andrés Carillo, el fotógrafo. Andrés es la persona encargada de realizar todas las fotografías. Fue hace unos días, durante las fiestas del pueblo, cuando anunciaron lo que iban a hacer. El objetivo es realizar una sesión de fotos en el lugar donde se casaron, o donde les hubiera gustado casarse.

“Sacamos el cartel el lunes pasado por la mañana, esa misma tarde fue la procesión de San Antón, que son fiestas en Cantoria, y en la misma procesión se apuntaron cerca de 30 personas”, explica el propio Andrés en La Linterna. Ahora son 72 parejas apuntadas, una cifra que va subiendo conforme pasan los días. Todos quieren volver a recrear esta fotografía y revivir ese momento tan especial.

Imagen de la boda entre Pepe y Lola









Muchos hicieron ese aniversario redondo en plena pandemia. Por lo que se quedaron sin celebración especial. Así que cuando pensaron qué proyecto llevar a cabo este año, Andrés lo tuvo muy claro: “Son talleres que se hacen con mayores para ejercitar la memoria y cada época del año tiene su temática, las cruces de mayo, la romería de San Antonio... Y ahora repetir las fotos a los matrimonios que hayan hecho 50 años que, con el tema de la pandemia no habían podido hacerlo”

Y ¿cuál es el fin de estas fotografías? Una exposición en verano. Todas las fotografías, tanto las de hace 50 años como las nuevas podrán verse en el Ayuntamiento en el mes de julio. Así que Paqui ya está pensando qué se pondrá para cuando Andrés les haga estas fotografías y qué harán después de que se repita su día especial:

“Ahora no me voy a vestir de novia porque tengo el trajo, pero ya no quepo. Y como se ha casado ahora mi hijo volveré a usar el traje de madrina, lo voy a aprovechar. Luego nos tomaremos un 'piquislabis'c con los hijos, los yernos...”, bromea entre las risas de Ángel Expósito.