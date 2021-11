Pablo, peluquero del centro de Madrid: "Queríamos contratar. Ahora no podemos"

Ángel Expósito ha encendido hoy La Linterna desde las calles de Madrid para conocer los problemas, las inquietudes y el futuro al que se enfrenta el pequeño comercio.

Ha conocido a Pablo, dueño de una peluquería de caballeros. La típica peluquería de toda la vida: “Llevamos en el barrio veinticinco años y han pasado por nuestras manos dos o tres generaciones. Ahora, nos ponen difícil seguir”.

El sector de la peluquería ha sido uno de los más afectados durante la pandemia. Sobre todo, por la incertidumbre que vivieron: “Antes de la pandemia teníamos siete trabajadores, ahora solo estamos tres. El presidente del gobierno dijo que éramos esenciales, pero luego nos quitó de la lista. Nos acostamos una noche con un trece por ciento de IVA y nos levantamos con un veintiuno. Hemos perdido poder adquisitivo tanto el empresario como el trabajador. Hace un año abrimos una segunda peluquería y a los meses vino la pandemia y la tuvimos que cerrar”.

A Pablo le gustaría poder contratar un nuevo trabajador para su peluquería, pero admite que es imposible: “Nosotros llevamos unos meses pensando en que está repuntando la clientela. El meter otro trabajador era interesante porque cada vez había más número de clientes, pero con la subida a los autónomos, la subida del salario mínimo, la subida a los seguros sociales, la subida de la luz y la no bajada del IVA, no podemos. Estamos esperando a las ayudas. No conozco a nadie que las haya recibido. Hacemos un sobre esfuerzo, ampliamos los horarios e incluso no comemos.

Este peluquero también se ha referido a la subida de la luz que no para de aumentar cada día: “Nosotros hemos observado una subida mensual de luz de sesenta euros. Multiplicado por doce meses es el sueldo de un trabajador. Tenemos termos eléctricos, secadores de 2200 vatios...”

Por último, se ha referido a los proveedores. Pablo nos ha explicado que el precio de muchos productos ha subido considerablemente: “Los proveedores se portaron muy bien conmigo durante la pandemia porque nos suspendieron los pagos de los vencimientos pendientes. Ahora hemos notado una subida de entre un diez o un veinte por ciento en muchos productos”.