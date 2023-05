La oposición al régimen cubano espera que la solución a la crisis llegue con "un estallido de las madres"

Se habla mucho de desabastecimiento en Cuba. Lo cierto es que en la isla faltan productos básicos, faltan productos sanitarios, los precios están disparados, los servicios inexistentes... Lo que sí sigue habiendo es represión.

La Linterna de Ángel Expósito dedicaba el Primero de Mayo a la situación que están padeciendo los cubanos, desde la situación social, la situación económica, la represión política.

El 1 de mayo es una de las celebraciones que para el régimen de los Castro, tradicionalmente, ha servido para remarcar sus logros. Era uno de los momentos elegidos por Fidel, primero, y Raúl Castro, después, para dirigirse a los cubanos y marcar la hoja de ruta a seguir. El Día Internacional del Trabajo es una de las fechas más importantes para el castrismo. ¿Por qué siendo tan importante han decidido suspender los actos previstos? La respuesta la daban desde la televisión en Miami: la falta de combustible ha hecho que el multitudinario desfile en la Plaza de la Revolución, en La Habana, se sustituya por un reducido acto en el Malecón, al que los participantes acudan a pie desde los barrios aledaños.

Esa es la realidad de Cuba, un país en el que las protestas contra el régimen, se repiten cada vez más a menudo, aunque desgraciadamente, no siempre nos enteramos.

Porque en la isla la situación es terrible, no hay nada, ni gasolina para el autobuses o taxis ni alimentos frescos, no hay energía -recordemos que la luz se genera con hidrocarburos-. Los cubanos no aguantan más, la situación es tremendamente complicada: "necesidades económicas, de comida, de todo, lo que ellos cobran, no... Imagínense usted una caja de pollo que la gente por la izquierda la venden, ya está 12.000 pesos. ¿Qué cubano gana eso, si el sueldo de un cubano al mes nada más que son 2.000 pesos? ¿De dónde? Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar todo".

Quien dice esto es Rosa Rodríguez, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación a la que Expósito conoció hace tres años en La Habana. En aquel momento, coincidiendo con el viaje del Papa Francisco a la isla, ya había problemas con el hielo o con el zumo de naranja. Ahora, con Díaz Canel todo ha ido a mucho peor.

El estallido que solucione esto "va a venir de las madres"

En los últimos meses los precios se han disparado y no solo preocupa la crisis económica. Los cubanos tienen otras carencias, las ambulancias no llegan a tiempo para atender a los enfermos, para llevarlos al hospital, no hay medicinas, los servicios son inexistentes y represión. Por ello, para Rosa, este cóctel solo tiene un final posible: un estallido social que en su opinión van a protagonizar las madres, las mujeres:

"El estallido va a ser por las madres, porque las mujeres están desesperadas, desesperadas, no saben que van a poner a sus hijos, y sus hijos van para la escuela sin una merienda porque el Gobierno no te garantiza nada, en la escuela, tampoco. Tú tienes que dejarte de comer el pan de hoy para el otro día, para recalentarlo, tostarlo y ponerle algo para que el niño vaya".

Los cubanos salieron a la calle hace dos años, en julio de 2021, para denunciar la escasez de alimentos y medicinas. Además protestaban por los rutinarios cortes de electricidad en algunas regiones del país. Al grito de libertad los manifestantes reclamaban libertades civiles, la renuncia del presidente y ayuda humanitaria para enfrentar una crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus y el incremento de las sanciones de EE.UU.

En estos dos años la situación económica no ha mejorado. De hecho hay quien habla de la mayor crisis económica de los últimos 30 años.





